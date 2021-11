Macri recusó otra vez al Juez Federal de Dolores que lo citó a indagatoria para este miércoles

El ex presidente Mauricio Macri volvió a recusar al juez federal subrogante de Dolores Martín Bava, que intenta tomarle indagatoria en la causa que investiga el espionaje ilegal a los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan, el submarino que se hundió en noviembre de 2017.

La presentación del abogado defensor de Macri, Pablo Lanusse, intenta correr al juez por presunta “parcialidad” y por haber convocado a declarar al ex Jefe de Estado sin que hubiese sido relevado de la obligación de guardar secretos de inteligencia, a menos de 48 horas de la nueva indagatoria en Dolores.

El 20 de octubre pasado, Macri recusó por primera vez al juez que subroga en Dolores desde que Alejo Ramos Padilla se mudó al Juzgado Federal 1 de La Plata, pero no tuvo éxito en la Justicia, que le dio la espalda. Luego de la declaración fallida, del acto en Dolores y de dos faltazos, Macri vuelve a intentar apartar al magistrado Martín Bava.

“Tenemos la inamovible convicción de encontrarnos ante un Magistrado que ha roto su confianza y que se ha despojado de su investidura para colocarse un repudiable ropaje que aniquila su condición de imparcial y obliga, ante la gravedad de lo ocurrido, a que se disponga su apartamiento”, afirma el escrito presentado por Macri.

En este caso, el abogado de Macri le endilga al juez no haber actuado como corresponde al citar al ex presidente a indagatoria sin que tuviese autorización de revelar secretos de inteligencia. Justamente por esa normativa, el ex Mandatario no pudo declarar la semana pasada.

A las horas, antes de viajar hacia Roma para participar del G20, el presidente Alberto Fernández relevó a Macri de reservar secretos de inteligencia. En el decreto, también firmado por Juan Manzur y Martín Soria, se dejó en claro que Macri podría haber declarado porque la ley de inteligencia no está por encima del derecho de defensa.

El viernes pasado, el juez Martín Bava volvió a citar a Macri para el miércoles próximo a las 12 horas, para que finalmente preste declaración indagatoria en la causa que investiga el espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, luego de los reiterados idas y vueltas judiciales.

Ahora, el juez Bava deberá responder esta nueva recusación de Macri. Se descuenta que rechazará los argumentos y avanzará con la cita fijada para el próximo miércoles a las 12 horas. Por su parte, la Cámara Federal de Mar del Plata deberá evaluar la queja de la defensa y la respuesta que dé el juez.