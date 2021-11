Macri presentó un escrito en Dolores y reiteró que el Juez lo quiere procesar antes de las elecciones

El ex presidente Mauricio Macri se presentó este miércoles en el juzgado federal de Dolores para declarar como imputado en la causa por supuesto espionaje ilegal a familiares de víctimas del hundido submarino ARA San Juan.

El ex mandatario de la Nación ingresó al juzgado pasadas las 12 horas del mediodía.

Mientras que la semana pasada Macri fue acompañado por un centenar de personas que asistieron al acto, este miércoles la asistencia fue reducida.

Entre los que se hicieron presentes frente al juzgado de Dolores están la ex Vicepresidenta, Gabriela Michetti y ex funcionarios como Hernán Lombardi y Andrés Ibarra, el senador nacional del PRO Humberto Schiavoni y un grupo de diputados encabezados por el jefe del bloque, Cristian Ritondo, y entre los que se destacan Omar de Marchi, María Luján Rey, Carmen Polledo, Pablo Torello y Jorge Enríquez.

El ex Presidente presentó un escrito negando las acusaciones de espionaje y no respondió preguntas del Juez Bava, quien no ocultó su malestar por la demora en llegar al Juzgado habida cuenta que antes de hacerlo, Macri se dirigió al Palacio Municipal donde fue recibido por el Intendente Camilo Etchevarren quien movilizó a militantes con pancartas con la leyenda “Macri Presidente – Camilo Gobernador”.