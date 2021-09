Macri le respondió a Cafiero tras tratarlo de “golpista”: “Es un hombre muy limitado”

El ex presidente Mauricio Macri le respondió con dureza al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, después de haberlo tratado de “golpista”: “Es un hombre muy limitado”, indicó el ex mandatario.

El ex jefe de Estado le contestó con dureza al actual funcionario oficialista, al que definió como “un hombre muy limitado”. “La verdad es que ya he dicho que es un hombre limitado y busca agua donde no la hay. Nosotros creemos en el voto de la gente y dijimos que, frente a este nivel de atropello, de mentira y de ineptitud, tenemos que ir a votar y decir basta, para que ellos entiendan que este tipo de política no va a tener argentinos apoyándola”, declaró.

Sin embargo, el coordinador del gabinete actual le respondió que “limitado dejó el futuro de los argentinos con desempleo y crecimiento de la pobreza”. Anteriormente, había comentado que “es muy grave que hable de interrumpir un mandato constitucional. Espero que los partidos que compiten en libertad se expresen con firmeza. Defender la democracia es tarea de todos”.

El tenso cruce entre Macri y Cafiero se generó tras los dichos del ex presidente sobre las políticas del gobierno actual: “Bueno, o cambian o se van a ir ¿no? con el tiempo se van a tener que ir porque han perdido el apoyo, que es lo que ha pasado”.