Macri investiga con un grupo de expertos quién filtró su foto en la cama durante el Zoom

Luego de que se viralizara la captura de pantalla en la que Mauricio Macri participaba de un Zoom de Juntos por el Cambio desde la cama y con su esposa Juliana Awada de fondo, el expresidente mostró malestar por la filtración de la imágenes y recurrirá a expertos para conocer quién fue la persona que lo difundió.

Según se indicó, Macri recurrirá a “expertos en Zoom” para analizar la captura ocurrida durante un encuentro virtual del que participaron 12 referentes de la coalición opositora.

Sin embargo, los principales apuntados son dos dirigentes nacionales y de gran reconocimiento: la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y Mario Negri, presidente Bloque Diputados Nacionales UCR.

Versiones

“Fue un error involuntario”, dijo Patricia Bullrich, sobre la foto de Mauricio Macri en el Zoom de Juntos por el Cambio, aunque evitó precisar si fue ella la autora de la captura.

“No me parece que se pueda decir ni comentar en qué grupo estaba, ni de qué manera salió. Salió involuntariamente por alguien que seguramente vio una foto sin saber que detrás de esa foto había otra imagen, nada más. No me parece un tema con todo lo que está sucediendo hoy”, dijo la exministra de Seguridad y manifestó no advertir “mala fe”, en un intento de poner paños fríos y dejar atrás la cuestión.

En tanto, Negri no oculta en público sus críticas al Macri y al actual rol del exmandatario como líder de la oposición.