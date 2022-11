Macri vaticinó el fin del Populismo en Argentina: ¿Qué dijo el Ex Presidente?

El Ex Presidente Mauricio Macri aseguró ayer que “el año que viene se acaba el Populismo en Argentina por varias décadas”. Lo hizo durante una charla que mantuvo con Ex Mandatarios de centroderecha en el 12° Foro “Otro Cambio Climático” de ABECEB, en el Yacht Club Puerto Madero.

El Referente de Juntos por el Cambio vaticinó una victoria de su Partido en las próximas Elecciones. El Fundador del PRO sostuvo que “no hay mal que dure cien años” y llamó a “encarar todas las reformas que sean necesarias inmediatamente” al llegar al poder político.

“Los argentinos tenemos derecho a ser felices con nuestras familias, con nuestros hijos en este país. Por eso a partir del año que viene tenemos que encarar todas las reformas que sean necesarias inmediatamente", manifestó Macri.

"Con coraje, todos juntos, no solamente un gobierno sino toda la sociedad con el deseo de cambiar para que haya empleo y futuro en nuestro país. Y lo vamos a hacer”, agregó después.

¿Cómo definió Macri al Populismo?

Macri planteó que para lograrlo hay que derrotar al “Populismo en Argentina”, al que definió como una “nueva amenaza global”. Luego señaló que "ya no solamente afecta a los Países Latinoamericanos, sino que asedia a otros continentes como el europeo."

“Lo que logran en un mundo globalizado es que la gente se vaya. En Argentina ha surgido la peor emigración de la historia desde agosto de 2019 para acá. ¿Por qué? Porque los jóvenes hoy dicen ´no me van a robar mi trabajo. Voy a ir a un lugar donde me cobren impuestos razonables y me den la estabilidad de una moneda donde yo pueda ahorrar, concluyó Macri.