Macri criticó los controles en la ruta y desde AUBASA lo desmintieron

El titular de Aubasa, Ricardo Lissalde, desmintió que hayan dispuesto desde la empresa estatal más controles de lo habitual en la Autovía 2 como aseguró el exmandatario Mauricio Macri para justificar la escasa convocatoria de los militantes en su presentación a declaración indagatoria en Dolores por la causa que investiga el supuesto espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan durante su gestión presidencial.

“Son controles de rutina que se realizan, tanto en la Ruta 2, como en todas las demás rutas de la traza. Las cámaras no muestran gente que no llegó, sino gente que no fue”, afirmó Lissalde desde cuenta personal de Twitter.

En ese sentido, el funcionario apuntó: “Sospecho que su fastidio en cuanto a los intensos controles que se realizan parten de un profundo desconocimiento de lo que sucede en los caminos de nuestra Argentina”.

Según explicó en una serie de tuits, los controles sobre la traza que concesiona la provincia de Bueno Aires se realizan a diario a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Vialidad de la provincia y la propia Aubasa.

“Está claro que debe conocer al dedillo la autopista con destino a Ezeiza. Le recomiendo que se dé una vueltita por nuestro país, hay lugares hermosos por descubrir”, ironizó.

El ex presidente finalmente se presentó este jueves a declaración indagatoria en Dolores por la causa en la que se investiga el supuesto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan. Pero el contexto estuvo lejos de ser el esperado por Macri, que culpó a los controles policiales por la escasa convocatoria.

“Lamentablemente hay gente en la ruta porque se ve que había mas controles policiales de lo habitual. Siempre con estas maldades”, lamentó Macri cuando subió al escenario y vio que la movilización no era la esperada.

Desde temprano se observaba en la esquina de la Municipalidad de Dolores que la convocatoria no sería la esperada, a pesar de que muchos militantes y dirigentes llegaron en micros desde Buenos Aires y zonas aledañas a Dolores. Hernán Lombardi, el organizador de la marcha de apoyo, había dispuesto un escenario para que Macri le hable a la multitud, pero finalmente juntó menos de media cuadra de gente.