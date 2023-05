Reapareció Macri y criticó al Gobierno por el alto nivel de inflación

El Ex Presidente de la Nación, Mauricio Macri, criticó al Gobierno por el alto nivel de inflación. "Nunca quisieron bajarla, aplicaron ideas equivocadas, antiguas y marginales", señaló el Referente del PRO.

“No tomaron ni una medida en estos años para bajar la inflación. Ni los controles de precios ni el patrullaje parapolicial en supermercados sirven para nada”, manifestó Macri a través de sus redes sociales.





“Lo único que sirve es ordenarse. Ordenar las cuentas públicas y que nunca jamás el Banco Central imprima billetes para financiar al Estado. A hacer eso se niegan. Porque su cultura política está basada en no hacerse cargo de nada y porque tienen ideas equivocadas, antiguas y marginales sobre por qué existe la inflación”, decretó Macri.

“Todos los meses se sorprenden con el dato del INDEC, como si fuera una cuestión de magia. Y no se dan cuenta de que no están haciendo nada, absolutamente nada, para bajarla. Más bien al revés: siguen aumentando el gasto, para la política y para unos pocos. Son las propias acciones del Gobierno las que la tiran para arriba”, concluyó el Ex Presidente.