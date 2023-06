Macri arremetió contra Larreta por la inclusión de Schiaretti a Juntos: ¿Qué dijo el Ex Presidente?

El Ex Presidente y Referente del PRO, Mauricio Macri, arremetió contra uno de los candidatos presidenciales de Juntos, Horacio Rodríguez Larreta, por querer incluir a Juan Schiaretti al Partido y dijo que "con esa posición pone en crisis el espacio".

“Me parece una tremenda falta de respeto al electorado cordobés esta maniobra que todavía no fue habilitada por los socios opositores. Esta cuestión pone en crisis a la coalición, cuando hay preocupación interna por la posibilidad de que se quiebre el Partido", señaló Macri.

“Tiene que parar esto”, dijo el Ex Mandatario. Con estas palabras, se mantuvo en la línea de la otra candidata presidencial que tiene Juntos, Patricia Bullrich. “No cambias las reglas si estás tranquilo y seguro en el camino que vas”, manifestó Macri en una entrevista radial.

“Me entristece esta discusión y no es oportuna. Nunca he creído en las decisiones improvisadas, menos superficiales. Faltan ocho días para el cierre de alianzas, no entiendo por qué tanta improvisación y superficialidad”, añadió.

"Larreta tiene que mostrar convicción y que está a la altura. El cambio y la unidad son importantes, pero en ese orden, el cambio primero", concluyó.