Ocurrió en un corralón ubicado sobre la ruta 210, en la localidad de Alejandro Korn.

La localidad de Alejandro Korn no sale de su asombro por el macabro hecho que se viralizó en las últimas horas, donde se visualiza a un adolescente arrojando a un gato por encima de un portón, y se ve como el mismo saca el celular para filmar lo que pasaba del otro lado.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.

Eran las 17:25 del sábado 18 de enero, una tarde tranquila, en la que nadie podría sospechar lo que registrarían las cámaras de un negocio de venta de carbón y leña, ubicado sobre ruta 210 de la localidad de Alejandro Korn, partido de San Vicente.

Un sujeto, que caminaba con un gato bebé entre los brazos, pasa por un corralon y ve que del otro lado había una perra Rottweiler que habitualmente cuida. Sigue caminando, espera que no pase nadie por el lugar, vuelve y arroja a la mascota por encima del portón para que sea ferozmente destrozado por la perra. Todo esto lo hizo mientras que con la otra mano, registraba en su teléfono celular todo el hecho y se reía.

"Nos dimos cuenta de lo que había pasado cuando llega el dueño del lugar, y ve que había un gatito muerto en el predio. Ahí nos pusimos a revisar las cámaras de seguridad y descubrimos este macabro hecho. No podemos creer como el sujeto hace eso con un animalito tan indefenso y encima lo graba como si fuera algo lindo" comentó un empleado del lugar a los medios locales.

"Tenemos la grabación donde se ve como la perra ataca al gatito, es horrible, no es nuestra intención difundir eso, si no mostrar el video donde se lo ve al sujeto. Ya que la justicia no va a actuar, que lo señale la sociedad" finalizó.