Luna llena de febrero 2026: ¿Cuándo es la “Luna de Nieve” y cómo verla en Argentina?

El calendario astronómico de 2026 arranca con eventos impactantes, y febrero no será la excepción. Para los amantes de la observación nocturna, el fenómeno principal será la Luna llena, conocida tradicionalmente como la Luna de Nieve. Este evento marcará el inicio del mes, ofreciendo un espectáculo visual único que dominará el cielo nocturno desde las primeras horas de febrero.

Fecha y hora exacta en Argentina

La Luna llena de febrero 2026 ocurrirá el domingo 1 de febrero. Según los datos del Servicio de Hidrografía Naval y organismos astronómicos internacionales, el satélite alcanzará su fase de plenilunio a las 19:10 hora oficial argentina.

Sin embargo, para los observadores locales, el momento ideal para apreciarla en todo su esplendor será a partir de las 20:07, cuando la Luna asome por el horizonte este. Se mantendrá visible y completamente iluminada durante toda la noche hasta su puesta, prevista para las 06:46 de la mañana del lunes 2 de febrero.

Por qué se llama “Luna de Nieve”

El nombre de esta Luna llena proviene de las antiguas tradiciones de los pueblos originarios de América del Norte (principalmente las tribus algonquinas). Se la denomina Luna de Nieve porque febrero es, históricamente, el mes con las nevadas más intensas en el hemisferio norte.

Aunque en Argentina y el resto del hemisferio sur nos encontramos en pleno verano, el nombre se ha estandarizado globalmente en los calendarios astronómicos. Otras culturas también la han bautizado como:

Luna del Hambre: Debido a la escasez de alimentos por el crudo invierno en el norte.

Debido a la escasez de alimentos por el crudo invierno en el norte. Luna de Hielo: Por las bajas temperaturas estacionales.

Por las bajas temperaturas estacionales. Luna de la Tormenta: Por las inclemencias climáticas de esta época del año en las zonas boreales.

Significado astrológico: Luna llena en Leo

Desde la perspectiva de la astrología, la Luna llena del 1 de febrero de 2026 se posicionará en el signo de Leo (específicamente en el grado 13). Este signo de fuego, regido por el Sol, aporta una energía de visibilidad, creatividad y autoexpresión.

Este plenilunio es considerado un momento de “clímax” para proyectos personales iniciados hace seis meses. Al estar en Leo, la energía invita a conectar con la autenticidad, el liderazgo personal y el brillo propio. Es un periodo ideal para cierres de ciclos relacionados con la identidad y el reconocimiento. Además, esta lunación ocurre en la antesala de la temporada de eclipses de 2026, lo que le otorga un peso simbólico de revelación y cambio.

Calendario de fases lunares de febrero 2026

Para quienes siguen el ritmo del satélite para actividades como la jardinería, el cuidado del cabello o la pesca, estas son las fechas clave del resto del mes:

Luna Llena: Domingo 1 de febrero.

Domingo 1 de febrero. Cuarto Menguante: Lunes 9 de febrero.

Lunes 9 de febrero. Luna Nueva: Martes 17 de febrero (Coincide con un Eclipse Solar Anular visible parcialmente en el sur de Argentina).

Martes 17 de febrero (Coincide con un visible parcialmente en el sur de Argentina). Cuarto Creciente: Martes 24 de febrero.

Consejos para una mejor observación

Para disfrutar de la Luna de Nieve en Argentina, no es necesario contar con equipos profesionales, aunque unos binoculares pueden revelar detalles fascinantes de los cráteres y los mares lunares.