Aseguran que Luis Ventura se agarró a trompadas con jugadores de Victoriano Arenas: El motivo

Luis Ventura es un hombre de fuerte carácter que no tiene miedo de enfrentarse a las personas que le falten el respeto y eso acaba de quedar demostrado.

Tras 8 años como director técnico del club Victoriano Arenas, el periodista renunció a su cargo en el equipo de Primera C, el problema es que habría sucedido un hecho inesperado que terminó en escándalo.

Dichos y hechos

Augusto Tartúfoli, compañero de Luis Ventura en el ciclo "A la tarde", le consultó sobre los rumores de una feroz pelea con sus ex jugadores.

El panelista arrancó diciendo: "Me están escribiendo los ex compañeros y amigos de TyC Sports y me preguntan lo siguiente: '¿Podés confirmar con Luis Ventura si efectivamente renunció a la dirección técnica de Victoriano Arenas?'. Me podés confirmar eso, Luis".

Ventura le respondió: "Hay una situación de un tipo, que lo voy a ir a buscar porque a mí nadie me va a señalar como un corrupto. Soy un tipo digno".

Y agregó: "Hubo gente que me ha traicionado. Gente que está hoy y gente de otras gestiones que están horadando la piedra. Les molesta mis 8 años en el club, club humilde de barrio al que le entregué todo".

Sobre una pelea con sus jugadores, Luis remarcó: "Los que estaban presentes en ese vestuario, saben. Lo que pasa en un vestuario, queda en un vestuario. Ellos saben y yo sé".

Karina Mazzocco, conductora del ciclo, le preguntó: "¿Te peleaste en el vestuario?". Ventura prefirió evitar la respuesta: "No importa. Estamos hablando de un fútbol que está recibiendo las apuestas oficiales a través de la AFA, que cobra por apuestas deportivas".

El periodista cerró denunciando: "También hay un tipo que cobra sobres para decir que hay apuestas clandestinas y gente que va para atrás".

