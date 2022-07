Luis Ventura se cansó, apuntó contra los políticos y dijo cosas tremendas: “¡Hay una casta privilegiada!”

Luis Ventura es conocido por su trabajo, desde hace más de cuatro décadas, como periodista especializado en espectáculos, por eso sorprendieron muchísimos su fuertes declaraciones sobre política, un tema del que no suele hablar.

Luis Ventura dio su visión del país

Invitado a “LAM”, el programa de su amigo Ángel de Brito, el excompañero de Viviana Canosa decidió sincerarse sobre la actualidad de nuestro país: “El país hace tiempo que me duele. Me duele porque yo nunca fui de barrio privado, nunca viví en Recoleta, yo sigo viviendo en Lanús, trabajo enfrente de la Villa Zabaleta”.

Ángel entonces comentó que “hay mucha pobreza e incertidumbre: no sabemos para dónde estamos yendo”. Eso disparó un fuerte comentario por parte de su colega: “Si quieren proyectos, yo tengo un montón: darle de comer a la gente, educarla, darle salud. Yo creo que hay que estar buscando ideas. Soy de aquellos que dicen: ‘Cuando me traen buenas ideas, no sirven si no se realizan’“.



Ver este vídeo en YouTube Luis Ventura se mostró muy combativo en LAM y no se guardó nada.

“Una casta privilegiada”

Ante el silencio de sus anfitriones, Luis fue todavía más lejos: “¡Yo creo que hay una casta privilegiada! Vamos a los noticieros y lo vemos todos los días: gente que se va a casar a Italia, que gasta fortunas allá. Acá hay una pregunta que nadie se hace, ¿cuánto le debemos al Fondo Monetario Internacional? Nadie sabe, porque es más fácil ponerle un nombre, que es el que todos escuchamos, pero, ¿nadie más?, ¿solo un hombre fue el que hipotecó el país? ¿O venimos de antes?”.



Ver este vídeo en YouTube Luis pareció apuntar contra Martín Redrado, el economista cercano al kirchnerismo, conocido por su romance con Luciana Salazar, que acaba de casarse en una carísima boda realizada en Italia.

De Brito entonces agregó: “Recién decías ‘hay gente que tiene dinero’, siempre los hubo. Millonarios hubo siempre, y si se lo habrán ganado en buena ley, bien está también. Pero lo que cada vez hay es más hambre”. Luis entonces acotó: “No podés refregarle a un hambriento la riqueza obscena”.

Ángel no se quedó callado y le respondió: “Hay gente que le gusta ostentar, es de toda la vida. Pero muchos ostentan y fingen pueblo después, que es otra demencia que hay en este país”.