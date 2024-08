Luis Landriscina: “Mi doctor quiere que me muera sano, entonces me cuida mucho”

En las últimas horas, el querido humorista y narrador Luis Landriscina ha sido noticia tanto por un motivo de preocupación como por un merecido reconocimiento a su vasta trayectoria en la cultura argentina. A los 87 años, Landriscina enfrenta un delicado problema de salud, mientras que se prepara para recibir un homenaje por su invaluable aporte a la identidad nacional.

Preocupación por la salud de Luis Landriscina

La figura entrañable del humor argentino, atraviesa un momento delicado debido a un problema coronario. La noticia ha generado gran inquietud entre sus seguidores y colegas, quienes le envían mensajes de apoyo y pronta recuperación. Aunque los detalles sobre su estado no han sido completamente revelados, se sabe que el humorista está bajo cuidados médicos especializados.

Landriscina destacó el trabajo de su médico de cabecera, profesional de la Fundación Favaloro. “Gracias a Dios estoy muy bien asistido por la gente de la Fundación y siempre que lo digo parece en broma, pero es en serio, el Dr Klein, decano de la Facultad y mi clínico hace muchos años, quiere que me muera sano, entonces me cuida mucho”, señaló el humorista que a pesar de los problemas de salud, no pierde su característico sentido del humor.

Un homenaje a una carrera extraordinaria

Mientras se enfrenta a este desafío de salud, Luis Landriscina también será objeto de un homenaje por su extensa y rica trayectoria cultural. El reconocimiento, que llega en un momento significativo de su vida, destaca su contribución a la difusión de la cultura argentina, especialmente a través de su capacidad para retratar con humor y ternura las costumbres y tradiciones del país.

El próximo lunes, la Cámara de Diputados otorgará un premio al humorista, actor y cuentista argentino, en reconocimiento a su destacada trayectoria cultural y artística. El evento, que será transmitido en vivo a través de la cuenta oficial de YouTube del cuerpo legislativo, se llevará a cabo en el Salón de Pasos Perdidos a las 18.30 y contará con la presencia del presidente de la Cámara, Martín Menem.

Este homenaje se suma a una larga lista de reconocimientos que Landriscina ha recibido a lo largo de su carrera, que incluye no solo premios, sino también el cariño y la admiración de varias generaciones de argentinos. Su estilo inconfundible, que combina la sabiduría popular con un humor sano y reflexivo, ha dejado una marca imborrable en la historia del entretenimiento y la cultura argentina.

Un legado que trasciende generaciones

Luis Landriscina ha logrado lo que pocos artistas pueden: trascender las épocas y mantenerse vigente en el corazón de su público. Su habilidad para contar historias y su profundo conocimiento de la idiosincrasia argentina han hecho que sus monólogos no solo diviertan, sino que también eduquen y preserven las tradiciones de nuestro país.