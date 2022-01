Luis Brandoni tuvo una mala reacción a la vacuna y tuvo que ser internado

No sólo recibió el alta, este miércoles lo vemos de nuevo arriba del escenario. El actor Luis Brandoni fue trasladado al Hospital Privado de Comunidad Mar del Plata luego de haber recibido la tercera dosis.

No sería la primera vez que el actor sufría la aplicación de la vacuna.

Ayer, martes 11 Luis Brandoni fue internado en el Hospital Privado de la Comunidad de Mar del Plata. Poco tiempo antes había recibido la tercera dosis de la vacuna, la Pfizer pero las consecuencias no fueron buenas para el actor de 81 años.

Comenzó a levantar 39° de fiebre y tuvo que ser trasladado al Hospital donde lo internaron. Este miércoles comenzó a sentirse mejor y luego de hacerse chequeos y estudios finalmente obtuvo el alta, mismo día en que regresa al teatro.

La mala experiencia ocurrió en la vía pública, una pareja lo logró reconocer y notaron que el actor no se encontraba bien por lo que llamaron rápidamente a Carlos Rottemberg, el empresario teatral del Teatro Bristol de Mar del Plata y amigo de Brandoni.

El actor vuelve a su actuación en la obra “El acompañamiento” que está haciendo en Mar del Plata.

“Beto se dio la tercera dosis de la vacuna Pfizer que le provocó un malestar durante el día. Este hecho también se repitió cuando se inoculó con la segunda dosis”, dijo Carlos a Teleshow, infobae.

Desde Twitter, la cuenta oficial del Multiteatro informó que “por indisposición física del señor Luis Brandoni” la función de ‘El acompañamiento’ del martes se suspendió. Las entradas podrían canjearse o se devolvían por los mismos canales donde se adquirieron, en el Teatro Bristol, Mar del Plata.

Asimismo también a través de esta red social, Brandoni le solicitó a Juan Etchegoyen que aclarara las cosas erróneas que se estaban diciendo sobre su estado de salud, y el periodista difundió sus palabras: “Han difundido cosas que no son ciertas. Me vi un poco perdido y desorientado. Tuve una mala reacción por la vacuna. Me internaron porque había peligro de un ACV. Acaban de darme el alta”.