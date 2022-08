“Estoy muy apenado”: Luis Brandoni confesó que la está pasando muy mal por culpa del Gobierno

Luis Brandoni, además de su talento como actor, también es conocido por sus contundentes opiniones políticas, y en este caso habló de lo que está ocurriendo en Argentina.

El dolor de Luis Brandoni

“Estoy muy apenado con lo que estamos viviendo, no me da envidia porque he visto cosas muy parecidas en este país. Cuando hubo un Gobierno con voluntad y vocación democrática, las cosas fueron distintas, sino no se hubiera hecho la reforma constitucional de 1994”, arrancó el intérprete.

Luis Brandoni se unió al radicalismo por su admiración a Alfonsín, su gran referente político y amigo personal.

“Nosotros tenemos algunos ejemplos de esas convivencias que a mi también me producen envivdia, pero las tenemos que recuperar. Alguna vez la tuvimos y tuvimos ejemplos de seriedad, discreción. Veo que es posible que pasen cosas serias, disciplinadas, de convivencia y me parece que lo tenemos que recuperar”, dijo el artista que en su momento se cruzó feo con Pablo Echarri.



Ver este vídeo en YouTube El actor habló de todo: su compromiso político, su vida personal y las películas que se convirtieron en clásicos como “Esperando la carroza”, “100 veces no debo” y “Made in Argentina”.

Carrera política

Luis Brandoni fue elegido en 1997 Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires. En el 2005 integró la lista como candidato a senador por la UCR pero no pudo conseguir la banca.

Para las elecciones a gobernador 2007 por la Provincia de Buenos Aires se postuló como vicegobernador pero no fue elegido.

En 2017, la Asociación Argentina de Actores criticó duramente a Brandoni por renunciar a la agrupación: “Su renuncia nos libera de la carga ominosa de tenerlo como afiliado. Actúa siendo funcional a los postulados e intereses económicos que fueron el origen de la dictadura. El odio muchas veces no permite ver la realidad”.​