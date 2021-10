Lucio, el joven bombero que rindió un examen con un celular prestado después de un incendio

Lucio Malatini es un joven de 24 años que estudia Agronomía en la Universidad Nacional de Córdoba. Además, se desempeña como bombero voluntario desde los 12. Todo ocurrió en su localidad de General Deheza. El pasado viernes recibió, un llamado de urgencia: debía acudir a Caminiaga y colaborar con las tareas de los brigadistas que trabajaban para sofocar las llamas que asolaron esa zona del norte provincial.

Tras una dura jornada, el joven recordó que ese mismo día debía rendir un examen de la universidad. Terminaron de trabajar a las 18: 00 y bajaron al pueblo, donde no había señal por ningún lado. El joven pensó que no podría rendir, pero un vecino le comentó que en la plaza central había Wi Fi libre y se ofreció a llevarlo hasta la misma.

Sentado en un banco, con el uniforme cargado de las marcas de una jornada intensa de incendio, Lucio pudo conectarse y rendir a las 19:00 hs con el celular de uno de sus compañeros porque el suyo no tenía batería. “Logré engancharme y rendí bien”, señalo emocionado el joven a un diario de su localidad.

El examen estaba previsto para las 19. Tenía exactamente 25 minutos para resolverlo. “Estuvimos desde la mañana del viernes muy temprano luchando contra el fuego y tipo 6 de la tarde bajamos a Caminiaga. Yo con mi teléfono y un compañero tratábamos de dar con alguna señal, pero nada”, continuó Lucio con su relato.

Está cursando el cuarto año de la carrera y dijo que los profesores no estaban enterados de su tarea como bombero. “Yo curso Agronomía en Córdoba, pero me vine a Deheza porque con esto de los incendios pensaba que podían convocarnos”, señaló.

Respecto a su trabajo como voluntario, expresó: “Nunca se me había cruzado ser bombero. Fue en primer año del secundario que estábamos con un amigo, que él sí quería ser voluntario, y no sé qué ‘moco’ nos mandamos y la profe nos dijo que por qué no íbamos a colaborar a Bomberos. Y fuimos y nos inscribimos”.