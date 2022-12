LP en Argentina 2023: Cuándo es el show, entradas y precios

La cantante Laura Pergolizzi, conocida como LP, confirmó su concierto en Argentina. Su última visita fue en el Teatro Vorterix en 2019 y fue parte del Lollapalooza 2022.

La cantante y compositora neoyorquina cuenta con una trayectoria de más de 20 años en la música. Se hizo un nombre como productora de artistas tan importantes como Rihanna, Cher, Christina Aguilera y los Backstreet Boys, pero en el año 2001 decidió crear canciones distintas, que sentía que solo ella podía hacer.

Fue entonces que decidió volcarse a hacer su propio camino como cantante. Unos años después saltó a la fama mundial con "Lost On You", una tema relacionado a una separación que cobró estatus de himno del desamor.

Su último fue disco “Churches” (2021) incluye grandes éxitos como “The One That You Love", “How Low Can You Go”, “One Last Time”, “Goodbye”, “Angels” y “Conversation”, que seguramente interpretará en vivo ante sus fans argentinos.

¿Cuándo es el show de LP en Argentina?

LP se presentará en Argentina el próximo 17 de febrero de 2023 en el Luna Park. El show será producido por DF Entertainment.

Entradas y precios para LP en Argentina 2023

Las entradas ya se encuentran disponibles en la plataforma de Ticket Portal.

El precio de los tickets varían dependiendo la ubicación en el estadio: