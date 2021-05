Los padres de una joven asesinada ofrecieron su casa para que el acusado cumpla con la prisión domiciliaria

En un hecho sin precedentes, los padres de una joven asesinada en 2020 ofrecieron su casa para que el acusado (su novio) cumpla prisión domiciliaria. Él argumenta que fue un accidente, y sus suegros le creen.

La justicia le otorgará a un joven de 20 años, acusado de matar de un escopetazo a su pareja de 17 años, la posibilidad de dejar la Unidad Penitenciaria 7 para cumplir con prisión domiciliaria, bajo el control de una tobillera eléctrica, en la casa de los padres de la víctima, quienes se ofrecieron como garantes para que esto suceda.

En agosto del año pasado, Kevin Herrera Ulloa (20) asesinó de un escopetazo a su novia Rocío Ayelén Sañudo (17) en el establecimiento rural San Gerónimo, en Cuartel VII, partido de Benito Juárez, donde convivían. Ulloa fue procesado por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por el empleo de arma de fuego y tenencia ilegal de arma de uso civil”, una pena máxima.

El juez de Garantías N° 3 de Azul, Juan José Suárez, reconoció que es la primera vez que vive esta situación: “En mi experiencia nunca he tenido que resolver con una situación como la expuesta, ni tampoco he conocido casos similares”. Además, agregó: “Lo cual me conduce a pensar en la increíble calidad humana de la familia de Rocío, respecto de quienes hubiera sido perfectamente entendible que buscaran algún tipo de venganza con el sospechoso como forma de atenuar el dolor. Pero, por el contrario, ellos buscaron desde el inicio del proceso ayudar a quien fuera pareja de su hija”.

Para permitir que esta situación se dé, el juez Suárez tuvo en cuenta la falta de antecedentes penales del acusado, la cercanía del juicio, el cierre de la etapa de instrucción y que el domicilio que se ofrece es el real de los padres de Rocío. También, aceptó las propuestas de la defensa, que ofreció controles semanales y esporádicos, y hasta caución real, mediante una propiedad que ofreció su propia familia