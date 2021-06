Los Nocheros no se van a vacunar contra el coronavirus: “No tenemos confianza”

Kike Teruel, uno de los músicos de Los Nocheros, anticipó que ni él ni sus compañeros se vacunarán contra el Covid.

“No tengo confianza. Hay un país que acepta la Astrazeneca, otros que no. Unos la Sputnik, otros no. Que una dosis está bien, que son dos. No sé si están todos confundidos o se confunde la política con la información”, indicó en declaraciones periodísticas.

Kike reveló que su familia se trata con terapias alternativas y que hace años que no va a un médico. Si bien cumple con los protocolos dispuestos para prevenir el coronavirus, aseguró que no le tiene “miedo al virus, le tengo respeto como a todos los virus. Una gripe o una neumonía es natural y lo trato de la misma manera”, indicó causando algo de sorpresa en las redes sociales a donde se viralizó el video.

“Es una decisión personal y familiar que no tiene nada de malo. Nos cuidamos mucho y respetamos a los demás”, aseguró y reveló que “ninguno de Los Nocheros se va a vacunar. Ya lo hemos hablado”.

La única excepción por la que pensarían afrontar una vacunación por Covid sería si es requisito para ingresar a algún país en caso de que estuviesen de gira una vez que puedan volver a cantar en grandes escenarios.

Para Kike Teruel, la desinformación acerca del coronavirus y la vacunación por Covid aún es muy grande. “Todavía no nos supieron aclarar si el que tiene el virus puede volver a tener, si el que está vacunado puede contagiar o no. ¿Cuál es el porcentaje de contagio? Para los ingleses la de Oxford es la mejor; en Europa no aceptan la Sputnik, solo en Rusia; para los estadounidenses la de AstraZeneca”, señaló.

“Hay desinformación, esto es muy experimental para uno que se cuidó durante tantos años de todo tipo de virus, enfermedades más de acá que de otro lado, no creo que tengan la información clara”, indicó para justificar su decisión.