Los micros de larga distancia podrían volver en septiembre

Si bien no hay aún una fecha definida para la vuelta de los micros, trascendió que a mediados de septiembre las empresas de micros de larga distancia podrían volver a la ruta, pensando en que si se habilitan las aerolíneas, también se autorizaría su actividad.

Cabe señalar que en el sector no tienen un comunicado del gobierno al respecto pero esperan poder encender los motores lo antes posible, por lo que algunas empresas de micros ya toman reservas, esperanzados en que la actividad se reinicie en lo pronto.

En junio pasado, las empresas del sector presentaron al gobierno un protocolo para el regreso de los micros que incluye una reducción del 50 por ciento de la capacidad en las unidades, un pasajero por fila del lado de la ventanilla; la eliminación del auxiliar a bordo y sin contacto entre el chofer y los pasajeros.

Noticia relacionada: Vuelta de los micros: estos son los protocolos para volver a viajar

Las empresas además propusieron colocar una cortina de micrones en cada fila para poder ocupar toda la capacidad del micro.

Por otra parte, no volverán a ofrecer servicios a bordo: alimentos, frazadas y almohadas. Cada pasajero tendrá que llevar su bebida, comida y abrigo.

Por último, el pago será con medios electrónicos. Cabe destacar que los pasajes que se están vendiendo a partir de la segunda quincena de septiembre, incluyen una cláusula que está sujeta a una posible postergación.

Pese a esto, desde las empresas de micros de mediana y larga distancia aseguran que de aprobarse la reducción de la ocupación, "no se podrá trabajar, va a ser todo pérdida porque no dan los números. Con esa capacidad tenemos que subir los precios y la gente no va a comprar”.