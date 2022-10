Peligra el show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado ¿Qué pasó?

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda del Indio Solari, había anunciado un recital en noviembre en La Plata. Sin embargo, desde el Municipio alertaron que no hay habilitaciones para el show y peligra la participación de la banda.

En ese sentido, la gestión del intendente Julio Garro, considera que un evento de la dimensión que genera esta banda provoca inconvenientes en la ciudad y tienen que asegurarse que estén dadas todas las condiciones.

Esta fecha se eligió porque es el 17º aniversario del show como solista del Indio, que se realizó en 2005 justamente en La Plata. “Ya hay ruido, un alto funcionario mano derecha de Julio Garro dijo que no nos iban a dar el permiso”, señaló el productor de la banda, Eduardo Sempé.

La respuesta desde el Municipio

Fue el Coordinador del Gabinete, Oscar Negrelli, quien salió contra el anuncio del show, más allá de que voceros municipales indicaron que al momento lo único que hay es la presentación de una nota por mesa de entrada pidiendo la autorización, la cual aún no fue respondida.

El funcionario explicó que: "lamentablemente por los hechos sucedidos el jueves pasado en nuestra ciudad, y por todo lo que lleva coordinar con la provincia de Buenos Aires y la producción, amerita que el Municipio no se entere por un tweet de que salen a la venta las entradas. Porque nosotros no hemos habilitado ningún show", contó.

"Por supuesto que es excluyente contar con el permiso porque se realiza en la ciudad de La Plata; se sabe todo lo que implica cuando hablamos de movilizaciones que incluyen a un montón de gente que no es de acá, y que tiene un comportamiento como ellos mismos llaman de 'tribu'", expresó.

En ese sentido, mencionó casos anteriores con este tipo de masividad: "Recordarán lo que pasó en el último recital de La Renga en La Plata; no son recitales o actividades convencionales: se ocuparon viviendas, la gente no podía salir a la calle, hubo gente que terminó sin ropa durmiendo dentro de jardines privados, o defecando en los portones de los vecinos".

"No olvidemos que es una banda cuya misma productora plantea que, ratos antes de iniciar el show, si llega a haber presión para ingresar o gente que no tiene entrada, ellos dejan entrar para que no haya disturbios afuera", advirtió el funcionario local.

Entradas para Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el Estadio Único

Finalmente, a pesar de la polémica, las entradas para ver a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado para el próximo 12 de noviembre en La Plata ya están a la venta.

Se pueden conseguir a través de la página web de Tuentrada.com, y el precio va entre los $5.000 y $7.000 dependiendo la ubicación en el estadio.