Los Bomberos Voluntarios de Castelli celebran 58 años de servicio y compromiso solidario

La Asociación de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Castelli conmemora en la fecha el 58º aniversario de su fundación, marcando más de cinco décadas de entrega, vocación y servicio solidario al servicio de la comunidad, sin distinción de jurisdicción ni condición de quienes requieren asistencia.

Como ocurrió con muchas instituciones bomberiles del país, sus primeros pasos estuvieron signados por la escasez de recursos, contando inicialmente con elementos precarios pero indispensables para la extinción de incendios. Sin embargo, el paso del tiempo, el esfuerzo colectivo y el compromiso institucional permitieron que el cuartel creciera de manera sostenida hasta convertirse, en la actualidad, en una dependencia debidamente equipada y preparada para afrontar una amplia diversidad de emergencias.

Hoy, la labor de los Bomberos Voluntarios trasciende largamente la extinción de incendios. Los integrantes del Cuerpo Activo intervienen en accidentes viales, rescates en altura y profundidad, búsqueda de personas desaparecidas tanto en tierra como en espejos de agua, y en la atención de siniestros que van desde incendios forestales o de pastizales hasta emergencias industriales o químicas, entre muchas otras situaciones de riesgo.

Este crecimiento operativo ha ido de la mano de una formación constante y profesional, que exige a los bomberos una capacitación permanente para responder con eficacia, rapidez y seguridad ante cada emergencia, reafirmando así su rol fundamental dentro del sistema de protección civil.

En este nuevo aniversario, INFOZONA saluda afectuosamente a toda la familia bomberil de Castelli, a los integrantes del Cuerpo Activo, a la Comisión Directiva, y a quienes han formado parte de la institución a lo largo de estos 58 años, agradeciendo además la permanente predisposición y colaboración brindada a este medio.

Feliz aniversario Bomberos Voluntarios de Castelli.