Lollapalooza Argentina 2026: El Lineup completo, precios de entradas y todo lo que tenés que saber

La espera terminó para los fanáticos de la música en Argentina. El Lollapalooza 2026 ya es una realidad tangible con fechas confirmadas, una grilla de artistas que rompe moldes y una logística que promete transformar nuevamente el Hipódromo de San Isidro. Si estás planeando ser parte de la undécima edición del festival más importante del país, es fundamental que conozcas cada detalle para no quedarte afuera de la preventa o perderte a tu artista favorito.

El festival se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de marzo de 2026. Con una propuesta que equilibra el pop de vanguardia, el rock alternativo y los sonidos urbanos más calientes del momento, el #LollaAR se posiciona una vez más como el epicentro cultural de la Provincia de Buenos Aires.

Guía rápida: Datos clave del Lollapalooza 2026

Para quienes necesitan la información de un vistazo antes de lanzarse a la plataforma de venta, aquí resumimos los puntos vitales del evento:

Fecha 13, 14 y 15 de marzo de 2026 Lugar Hipódromo de San Isidro, Buenos Aires Headliners Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde Plataforma de venta AllAccess.com.ar Entradas disponibles 3 Day Pass, Plus y Lolla Lounge

Lineup por día: ¿Cuándo toca cada artista?

La organización ha revelado la distribución diaria, permitiendo que los asistentes puedan consultar su fecha y decidir si optan por el abono completo o por el pase individual. La diversidad es la bandera de este año, con figuras que llegan por primera vez en su mejor momento y leyendas que regresan para saldar deudas pendientes.

Viernes 13 de marzo: El dominio del Hip-Hop y el Alt-Pop

La jornada inaugural estará encabezada por Tyler, The Creator, quien trae su aclamado despliegue visual al escenario principal. Junto a él, el regreso de Lorde genera una expectativa total tras años de ausencia en los escenarios locales. También se destacan:

Turnstile : La dosis de hardcore punk necesaria para agitar el predio.

: La dosis de hardcore punk necesaria para agitar el predio. Peggy Gou : El toque electrónico de clase mundial.

: El toque electrónico de clase mundial. DJO : El proyecto musical de Joe Keery (Stranger Things).

: El proyecto musical de Joe Keery (Stranger Things). Danny Ocean: Los hits globales para el atardecer.

Sábado 14 de marzo: El fenómeno pop y la electrónica explosiva

El segundo día promete ser una fiesta liderada por Chappell Roan, la revelación absoluta del pop actual, y el icónico Skrillex, que transformará el Hipódromo en una pista de baile masiva. La grilla se completa con:

Lewis Capaldi : Emoción y baladas potentes.

: Emoción y baladas potentes. Paulo Londra : La carta fuerte del trap argentino en su gran regreso.

: La carta fuerte del trap argentino en su gran regreso. Aitana : El pop español que conquista audiencias jóvenes.

: El pop español que conquista audiencias jóvenes. Marina: El culto al indie pop internacional.

Domingo 15 de marzo: El cierre de oro con Sabrina Carpenter

Para el gran final, Sabrina Carpenter llega como la headliner número uno, marcando su primer show propio de gran escala en el país. El rock estará representado por los históricos Deftones y el post-punk de Interpol. Otros confirmados incluyen:

Doechii : La nueva cara del rap estadounidense.

: La nueva cara del rap estadounidense. Ratones Paranoicos : El sello del rock nacional clásico.

: El sello del rock nacional clásico. The Warning : La potencia de las hermanas mexicanas que conquistan el mundo.

: La potencia de las hermanas mexicanas que conquistan el mundo. Yami Safdie: El talento local en ascenso.

Precios y tipos de entradas: Prepará la tarjeta

A esta altura, las etapas de “Early Bird” y las primeras preventas han volado. Actualmente, los tickets se encuentran en etapas avanzadas de venta general. Es importante recordar que el único sitio oficial para adquirir las entradas es AllAccess.

Revisá el cronograma de precios y categorías disponibles:

3 Day Pass General : Permite el acceso a los 5 escenarios y a todas las experiencias del predio (Espíritu Verde, Kidzapalooza, etc.). Los valores actuales superan los $375.000 + Service Charge en las últimas etapas.

: Permite el acceso a los 5 escenarios y a todas las experiencias del predio (Espíritu Verde, Kidzapalooza, etc.). Los valores actuales superan los en las últimas etapas. 3 Day Pass Plus : Incluye beneficios como áreas de relax con sombra, baños preferenciales, carga de celulares y wifi.

: Incluye beneficios como áreas de relax con sombra, baños preferenciales, carga de celulares y wifi. 3 Day Pass Lolla Lounge: La experiencia premium con vista preferencial a los escenarios principales, open bar de comida y bebida, y sectores de descanso exclusivos.

Tip de ahorro: Si sos cliente de Banco Santander, podés acceder a cuotas sin interés con tarjetas seleccionadas, lo que facilita el pago de los abonos en un contexto económico complejo. Además, los usuarios de Mi Personal Flow suelen contar con códigos de descuento exclusivos que se agotan rápidamente.

Logística y seguridad en San Isidro: Cómo llegar

El Municipio de San Isidro, en conjunto con la organización, despliega un operativo especial cada año para garantizar que el flujo de más de 100.000 personas por día sea ordenado.

Para quienes vienen desde CABA o diferentes puntos del Conurbano:

Tren Mitre : El servicio suele extender su horario de cierre durante los tres días del festival, con formaciones especiales que salen desde la estación San Isidro hacia Retiro una vez finalizados los shows principales.

: El servicio suele extender su horario de cierre durante los tres días del festival, con formaciones especiales que salen desde la estación San Isidro hacia Retiro una vez finalizados los shows principales. Colectivos : Las líneas 60, 168, 203, 333, 343, 365, 371, 407, 437 y 707 refuerzan su frecuencia.

: Las líneas 60, 168, 203, 333, 343, 365, 371, 407, 437 y 707 refuerzan su frecuencia. Bicicleta: Se recomienda el uso de las guarderías oficiales dentro del predio para fomentar la movilidad sustentable.

Importante: Se recomienda llegar temprano para evitar las aglomeraciones en los ingresos de Av. Márquez y Av. Santa Fe. El canje de pulseras comenzará semanas antes en puntos habilitados como La Rural y el Unicenter Shopping.

Experiencias más allá de la música

El Lollapalooza no es solo un festival de bandas; es una propuesta integral de estilo de vida. En 2026, se mantienen y potencian los espacios que ya son marca registrada:

Kidzapalooza

El festival dentro del festival para los más chicos. Recordá que los menores de 10 años entran gratis acompañados de un adulto con entrada. Las actividades incluyen talleres de reciclaje, clases de baile y shows infantiles.

Espíritu Verde y Rock & Recycle

Enfocados en la sustentabilidad, estos espacios buscan concientizar sobre el impacto ambiental. Mediante el programa de reciclaje, podés canjear botellas y residuos por carga de Lolla Cashless para consumir dentro del predio.

Gastronomía de autor

Con más de 50 puestos y 100 opciones diferentes, el patio gastronómico incluirá desde opciones veganas y celíacas hasta platos de reconocidos chefs locales, asegurando que la experiencia sea placentera para todos los paladares.

Consejos finales para una experiencia 10/10

Para disfrutar del Lollapalooza 2026 sin contratiempos, tené en cuenta estas recomendaciones de experto:

Cargá tu pulsera con tiempo : El sistema Lolla Cashless es el único medio de pago para comida, bebida y merchandising. Evitá las filas cargando dinero de forma online antes de salir de tu casa.

: El sistema Lolla Cashless es el único medio de pago para comida, bebida y merchandising. Evitá las filas cargando dinero de forma online antes de salir de tu casa. Protección solar y calzado cómodo : El sol de marzo en Buenos Aires puede ser implacable y caminarás varios kilómetros entre escenario y escenario.

: El sol de marzo en Buenos Aires puede ser implacable y caminarás varios kilómetros entre escenario y escenario. Descargá la App oficial: Allí podrás armar tu propio horario personalizado con alarmas para que no se te superpongan tus artistas favoritos.

El fenómeno Lollapalooza Argentina sigue creciendo y su edición 2026 promete ser un hito en la historia de los megaeventos en el país. Con un lineup que apuesta fuerte a la actualidad y una infraestructura que mejora año tras año, la cita en San Isidro es, sin dudas, el evento que definirá el calendario musical de la temporada.