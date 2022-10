Finalmente se conocieron los nombres que encabezarán Lollapalooza Argentina 2023

Después de una larga espera, se divulgaron los nombres que estarán al frente de la edición 2023 de Lollapalooza Argentina, algo que pondrá muy felices a los seguidores de estos músicos.

Billie Eilish es una de las artistas más esperadas por sus grandes performances en vivo.

Todas estrellas

Billie Eilish, Drake, Rosalía, Blink-182, Tame Impala y Lil Nas X estarán al frente de la vuelta del festival más grande del mundo.

El cartel se completa con grandes de la escena internacional como Jane’s Addiction y créditos nacionales como María Becerra, Trueno, Usted Señalemelo, Diego Torres, Chano y Marilina Bertoldi.

Rosalía es una de las figuras más importantes hoy de la música.

Venta de tickets

Otra noticia que trae Lollapalooza Argentina 2023 es que se reactiva la venta de tickets y están disponibles los últimos abonos 3 Day Pass a través de la plataforma Allaccess.

Estas entradas se pueden abonar en hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander American Express y en hasta 24 cuotas con interés con todos los bancos.

Lollapaloza promete ser el gran evento de este año.

La grilla completa de Lollapalooza Argentina 2023

Drake, Billie Eilish, Blink-182, Tame Impala, Rosalía, Lil Nas X, Jane’s Addiction, The 1975, Armin Van Buuren, Jamie XX / María Becerra, Trueno, Kali Uchis, Fred Again, Claptone, Tove Lo, Usted Señalemelo, Alison Wonderland, Melanie Martínez, Diego Torres, Chano, Mora, Conan Gray, Wallows, Tokischa, Danny Ocean, Dominic Fike, Bresh, Purple Disco Machine, Marilina Bertoldi, Gongon City, Alvaro Diaz, Cigarettes After Sex, Polo & Pan, Catupecu Machu, Rise Against, Omar Apollo, Callejero Fino, Cami, Aurora, John Summit, Ryan Castro, Dante Spinetta, Rei, Gera Mx, Villano Antillano, Nafta, Young Miko, Modest Mouse, Hot Milk, Yungblud, Sofi Tukker, 100, Gecs, Elsa y Elmar, Rojuu, Guitarricadelafuente, Rusowsky, Ralphie Choo, Suki Waterhouse, Oscu, Alejo Isakk, Papichamp, 1915, Angela Torres, Silvestre y La Naranja, Muerejoven, Gauchito Club, Broke Carrey, The Change, Judeline, Odd Mami, Connie Isla, Oh! Dulceari, León Cordero, Nora En Pure, Camilú, Plastilina, An Espil, Delfina Campos, Paz Carrara, Melanie Williams & El Cabloide, Florian, Kchiporros, Mia Zeta, Soui Uno, Panther, Sassyggirl, Friolento, Mora Navarro, Guillermo Beresñak, Nani, Flaca.