Lluvia de meteoros Gemínidas: cómo y cuándo observar el fenómeno en Argentina

Cada diciembre, el cielo nocturno ofrece uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año. Se trata de un evento que combina ciencia y asombro, ideal tanto para aficionados como para quienes simplemente disfrutan de mirar las estrellas, siempre que las condiciones de observación acompañen.

Qué son las Gemínidas y por qué se destacan

La lluvia de meteoros Gemínidas es considerada una de las más intensas y vistosas del calendario astronómico. Se caracteriza por meteoros luminosos y coloridos, con trayectorias lentas que facilitan su observación a simple vista.

A diferencia de otras lluvias meteóricas, las Gemínidas se originan en el asteroide 3200 Faetón, lo que explica su brillo y regularidad año tras año.

A qué hora se podrá ver la lluvia de meteoros Gemínidas en Argentina

En Argentina, el momento recomendado para observar el fenómeno será entre la 1 y las 4:30 de la madrugada del domingo 14 de diciembre. Durante ese rango horario, el cielo ofrecerá mejores condiciones para detectar los meteoros con mayor frecuencia.

La observación será posible desde distintos puntos del país, siempre que el clima y la visibilidad lo permitan.

Cuántos meteoros se podrán observar por hora

Desde el Planetario Galileo Galilei de la Ciudad de Buenos Aires explicaron que, al ajustar la ZHR (tasa cenital horaria) a las latitudes argentinas, las expectativas varían según el entorno.

En zonas rurales , podrían observarse entre 20 y 40 meteoros por hora .

, podrían observarse entre . En áreas urbanas, la cifra desciende a alrededor de 10 meteoros por hora, debido a la contaminación lumínica.

Recomendaciones para observar las Gemínidas

Para disfrutar mejor de la lluvia de meteoros, especialistas sugieren seguir algunas pautas básicas que mejoran notablemente la experiencia.

Buscar un lugar abierto y lo más oscuro posible .

. Alejarse de luces artificiales y grandes ciudades.

Recostarse y observar a simple vista hacia la parte alta del cielo.

hacia la parte alta del cielo. Priorizar una orientación hacia el norte .

. Permitir que los ojos se adapten a la oscuridad durante al menos 20 minutos.

Por qué no conviene usar binoculares ni telescopios

Por su propia naturaleza, las lluvias meteóricas se disfrutan mejor sin instrumentos ópticos. El uso de binoculares o telescopios reduce el campo visual y dificulta captar la aparición repentina de los meteoros, que pueden surgir en distintos sectores del cielo.

La observación directa permite apreciar el fenómeno en toda su dimensión y aumenta las chances de detectar una mayor cantidad de destellos durante la madrugada.