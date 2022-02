Llega “A través de mi ventana” a Netflix, la película que promete ser un éxito

La novela de Ariana Godoy que conquistó miles de jóvenes llega a la pantalla chica a través de Netflix, ¿Cuál es el origen de la saga?

La novela “A través de mi ventana” cosechó centenares de fanáticos lectores a través de Wattpad antes de llegar a Netflix.

La adaptación cinematográfica que protagonizan Clara Galle y Julio Peña promete ser un éxito en Netflix. El origen de la saga tiene lugar en Wattpad una fuente de lectura digital donde, desde hace más de una década miles de adolescentes consumen historias juveniles.

Son pocas las historias que llegan a crear una comunidad y cosechar un buen número de lectores alrededor del mundo, eso fue precisamente lo que pasó con “A través de mi ventana”. La saga literaria escrita por Ariana Godoy ahora estrena su adaptación en Netflix.

¿De qué trata “A través de mi ventana”?

Raquel es la protagonista de la historia, una joven que se siente atraída por Ares, su vecino. Las cosas comienzan a cambiar cuando ambos intercambian palabras por primera vez. Cuando los obstáculos aparecen, los dos lucharán incansablemente por su romance.

Clara Galle y Julio Peña encarnan el amor de los personajes creados por Godoy.

La trama llamó la atención de varias editoriales y fue Penguin Random House la que editó una trilogía exitosa en ventas, que luego terminaría acabando en cines.

La sinopsis del libro dice así: “Raquel lleva toda la vida loca por Ares, su atractivo y misterioso vecino. Lo observa sin ser vista desde su ventana y es que, muy a su pesar, no han intercambiado ni una triste palabra. Lo que Raquel no sabe es que eso está a punto de cambiar… Ares comenzará a cruzarse en su camino hasta en los lugares más inesperados y descubrirá que, en realidad, Raquel no es la niña inocente que creía. Ahora, Raquel tiene muy claro su objetivo: conseguir que Ares se enamore de ella. Por supuesto, no está dispuesta a perderlo todo por el camino, y mucho menos a sí misma.“

La versión cinematográfica fue filmada en España

Clara Galle y Julio Peña dan vida a los personajes que encarnan el romance apasionado. La película está dirigida por Marcal Forés y la producción de Nosotromo Picture. Fue estrenada hoy, 4 de febrero.