Llega a Mar del Plata y Chascomús la Virgen de Malvinas

Mañana, a las 16, llegará a la Catedral de Mar de Plata una imagen de la Virgen de Luján que fue llevada a las Islas Malvinas durante el conflicto bélico y que acompañó a los soldados durante ese tiempo.

La imagen recuperada llegó a las Islas Malvinas una semana después del desembarco de los soldados argentinos en 1982 y, finalizada la guerra, los ingleses se la llevaron y la entronizaron en la sede del obispado castrense británico en homenaje a las víctimas del enfrentamiento.

Felizmente “la Virgen volvió a casa” devuelta por los ingleses, en 2019, y bendecida en el Vaticano por el papa Francisco.

Los trámites para la recuperación de la imagen se iniciaron cuando el laico Daniel Doronzoro, fundador y presidente del grupo “La Fe del Centurión”, de la diócesis de Quilmes, supo -a través de un artículo periodístico- el lugar donde se encontraba la imagen en el Reino Unido.

“Fue una historia intrigante que me involucró tan pronto como me convertí en obispo de las fuerzas armadas. Inmediatamente comprendí que era una buena oportunidad, no sólo para el regreso de la estatua, sino también para demostrar una comunión de fe entre dos países que han experimentado divisiones políticas”, explicó monseñor Mason, en declaraciones al Vatican News.

Ante esta imagen de la patrona argentina, rezaron combatientes argentinos, e incluso -tal como quedó documentado en fotografías y testimonios- la imagen fue llevada en procesión el 8 de mayo de 1982, día en que se celebra la festividad de la Virgen de Luján.

En Mar del Plata, se recibirá a la Virgen en las escalinatas de la Catedral de los Santos Pedro y Cecilia, con la presencia de la banda de música del GADA 601 y miembros de las otras fuerzas, junto a veteranos de la guerra de Malvinas. A las 16.30 tendrá lugar el rezo del Santo Rosario y a las 17 el obispo Gabriel Mestre presidirá la Eucaristía.

Posteriormente, los días 23, 24 y 25 del corriente mes, la imagen de la Virgen arribará a la Diócesis de Chascomús, iniciando un recorrido por las distintas ciudades que la integran.