El llanto de Messi en conferencia de prensa tras dejar el Barcelona

El mejor jugador de fútbol del mundo, Leo Messi, rompió en llanto en la conferencia de prensa de este domingo, tras su salida del FC Barcelona.

Messi, es parte del Barça desde los 13 años de edad cuando se unió a los juveniles del club catalán, y es el máximo goleador de todos los tiempos del Barcelona, con 672 goles en 778 partidos jugados.

Las palabras de Messi tras su salida

“No sé si voy a poder hablar en este último día. Estuve pensando y dándole vueltas a ver qué iba a decir y la verdad es que no me salí nada, porque estuve bloqueado como lo estoy ahora. Es muy difícil para mí, después de haber tenido toda una vida acá”, comenzó diciendo Lionel Messi.

“Llegué siendo muy chiquito, con 13 años, y después de tantos años me voy con una esposa y mis tres hijos catalanes-argentinos. Le prometí a ellos que vamos a volver, pero me voy muy agradecido con toda la gente del club, porque tiene unos muy lindos valores”.

“Siempre traté de moverme con humildad y respeto, que son los valores de esta casa. Espero que me recuerden así. Pasé muchas cosas hermosas y malas. Eso me hizo crecer como jugador y como persona. Di todo por esta camiseta y me voy más que conforme”.

Messi rompe en llanto en la conferencia de prensa

“Me hubiese gustado despedirme de otra manera. Nunca me imaginé irme, pero me hubiera gustado despedirme con gente, jugando y con el aliento. En el último tiempo los extrañé mucho. Ya va más de un año y medio que no puedo festejar un gol con los hinchas”.

Nota relacionada: Confirmado: Messi se va al PSG

“Hemos pasado muy buenos momentos, también malos, pero el cariño de la gente fue incondicional. El amor fue mutuo. Ojalá el día de mañana pueda volver en otra función para aportar mi granito de arena y podamos seguir creciendo juntos”, finalizó diciendo Messi en la conferencia de prensa mientras cientos de fanáticos, muchos de ellos vistiendo su camiseta número 10, se concentraban frente al estadio del Camp Nou del Barça para despedirse del jugador al que llamaron Mesías.

En primera fila Antonela Rocuzzo junto a sus tres hijos acompañaron al goleador, en una muestra de apoyo incondicional hacia la leyenda del mundo.