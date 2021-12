Lizardo Ponce contó cómo fue el momento en que le dijo a sus padres que era gay

Este sábado el joven influencer fue uno de los invitados del programa de Andy Kusnetzoff, PH Podemos Hablar (Telefe). Allí recordó cómo fue contarle a sus padres que era gay y el proceso que atravesó para asumir su sexualidad.

El periodista y conductor expresó que tenía el deseo de contarle a sus padres quién era realmente pero que no encontraba la manera.

“Mi psicóloga me propuso hablar con mis papás en terapia y lo hice de esa forma. Los invité a terapia y antes de que termine la sesión les dije a mi papás, no me salió decirles soy homosexual, me salió ‘me gustan otras cosas’, pero lo entendieron“, agregó.

Lizardo Ponce relató su experiencia contándole a sus padres que era gay

Lizardo admitió que antes de hablar con su familia “Tenía miedo a que lo sufran, no a que yo sea gay, sino a la mirada de los demás, lo que puedan pensar los otros”.

También destacó el apoyo y el amor que le brindaron: “Mis papás me acompañaron mucho en el proceso de aceptarme tal cual soy”

“Mi papá me dijo unas palabras que me las guardo en el corazón, me dijo que no era un tema mi orientación sexual, que no era algo que me distinga de los demás y que si para alguien eso era un tema esa persona no tenia que estar en mi vida y que siga mi camino con la gente que suma”, concluyó.