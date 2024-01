Lionel Scaloni reveló por qué dudó en seguir como DT de la Selección Argentina

Lionel Scaloni confirmó que estará al frente de la Selección Argentina para la próxima Copa América de este año tras haber sugerido que podría dejar de dirigir al equipo encabezado por Leo Messi.

El DT explicó lo que lo llevó a considerar la posibilidad de dar un paso al costado: “El listón está muy alto, no sé si habrá algo más alto. Pero, ¿y qué hago? ¿Me voy ya para casa, me siento en el sofá y se terminó esto para mí a los 45 años…? ¡Nooo! Lo bonito es que habrá un momento de dificultad”.

Y agregó: “Seguro, todos lo han tenido y nosotros lo tendremos. Y en esa dificultad habrá que volver a salir arriba, como hemos hecho antes. También me pasó en mi carrera como futbolista: momentos buenos y momentos malos. Y ahí es donde realmente se verá si estamos preparados o no. Pero eso no me asusta, para nada”.

Scaloni reconoció: “Cuando dije que había que reflexionar era un momento importante. Se vienen cosas buenas, la Copa América, y de aquí a dos años con el Mundial es un momento donde hay que pensar, sobre todo tenemos que tener claro qué es lo que queremos con la selección”,

El DT remarcó: “En ese momento había que parar la pelota y reflexionar, había que hablar con todos los que teníamos que hablar. Comentarle a cada uno lo que queremos: jugadores, directivos y gente que tiene que saber hacia dónde vamos. Vienen cosas importantes, a la selección se le va a exigir mucho y necesitamos gente que esté igual de fuerte que nosotros”.