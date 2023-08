La drástica decisión de Lionel Messi que provocó la tristeza de sus seguidores: “El peor día de mi vida”

Lionel Messi es uno de los jugadores más queridos e importantes del mundo, sin embargo, tomó una medida que enojó muchísimo a sus fans.

Polémica y escándalo

El jugador decidió eliminar, en su cuenta de Instagram, la posibilidad de que sus seguidores le envíen mensajes privados para felicitarlo por sus triunfos o hablar con él.

Cuando se ingresa al chat un mensaje deja en claro la nueva configuración del sistema: "No todos pueden enviar mensajes a esta cuenta".

Leo Messi también decidió eliminar la posibilidad de responder a las historias que sube a la red social. Todo esto, por supuesto, cayó realmente muy mal entre los cibernautas.

Enojo e indignación

Los fans no dudaron en exponer su furia: "¡Es el peor día de mi vida!"; "¡Fue lo peor que me pasó!"; "Ya no le puedo mandar mensajes a Messi ni etiquetarlo en mis diseños. ¡Me duele el corazón! ¿Y ahora cómo voy a hacer para llegar a conocerlo?"; "Messi desactivó las respuestas a las historias en Instagram, ¡estoy de luto!"; "El Instagram de Messi no me deja enviarle más mensajes, ¡todo es tristeza!".