Lionel Messi le mandó un saludo a un abuelo de 100 años que anota sus goles en un cuaderno

Lionel “La Pulga” Messi se enteró de la historia de un abuelo de 100 años que anota todos sus goles en un cuaderno y decidió enviarle un saludo grabado que se volvió viral.

“Hola, Hernán. Me llegó tu historia. Me parece una locura, ni yo tengo anotados los goles de esa manera. Por eso quería mandarte un abrazo grande, agradecerte por eso que haces y desearte lo mejor. Nos vemos”, fue el mensaje de Lionel Messi al abuelo Hernán Mastrángelo.

“No me digas que es Messi. ¿Dónde está? ¿En la casa?”, preguntó atónito Hernán a su nieto Julián: “Llegamos a Messi, eso no se hace todos los días. Te lo agradezco de corazón”.

Julián Mastrángelo fue quién publicó un video en su Instagram contando la historia de su abuelo: “Como no tiene tecnología, no conoce internet, no tiene teléfono, ni computadora, anota todos los goles en hojas. Todos y cada uno de ellos, y lleva la cuenta de todos los partidos”.