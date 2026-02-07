Liberaron a la abogada Agostina Páez y deberá esperar en Brasil el juicio por racismo

Agostina Páez, una abogada argentina de 29 años, fue liberada de su detención en Río de Janeiro tras una revocación de la prisión preventiva que tenía en su contra. La joven, que había sido arrestada el 06 de febrero de 2026, deberá permanecer en su departamento hasta que se resuelva su situación judicial.

Detalles sobre la detención y la situación legal

Tras varias horas de trámites judiciales en la comisaría, se ordenó la salida de Agostina, quien se encuentra ahora sujeta a una prohibición de salida del país. Según su abogado, Jorge Roitman, la joven se siente cansada tras el agotador día que tuvo y está dispuesta a cooperar con la Justicia, con el seguimiento de una tobillera electrónica.

Futuras acciones legales y pruebas

El abogado Roitman indicó que la acusación aún está en su fase de instrucción, lo que puede prolongarse dependiendo de la rapidez con que se resuelvan las pruebas que faltan. Entre las evidencias a analizar se encuentran videos de las cámaras de seguridad del bar donde ocurrieron los incidentes. “Pedimos la captura de todas las imágenes, ya que consideramos que las que circulan están editadas y no reflejan la realidad de lo ocurrido”, declaró el abogado.

Además, Roitman subrayó que Agostina y sus amigas fueron víctimas de otros delitos durante el altercado, lo que complica aún más la situación. Se destaca que el cargo actual que enfrenta la joven tiene una condena que puede variar entre 2 a 5 años de prisión.

