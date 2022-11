Lezama: Un vecino asegura que lo estafaron y realizó una grave denuncia que involucra a funcionarios judiciales

El señor Santiago Ardú es un vecino de la ciudad bonaerense de Lezama que se puso en comunicación con este portal a efectos de hacer pública una situación por la que se halla atravesando debido - según él- a la negligencia judicial y por ello podría perder su casa.

Comenta Ardú que adquirió tiempo atrás una vivienda ubicada en calle Malvinas Argentinas de la localidad de Lezama a un comerciante de dicho medio efectuando la transacción mediante el pago de una determinada cantidad de dinero en efectivo, lo que se efectivizó al momento de suscribir el respectivo boleto de compra venta, y el saldo restante con materiales que, afirma, fueron entregados en una quinta propiedad del comerciante y vendedor del inmueble objeto del litigio.

Transcurrido un lapso de tiempo de concretada la operación inmobiliaria, expresa que fue intimado al pago del saldo restante, el cuál, según sus dichos, fue cancelado con la entrega de los materiales, como se describe precedentemente.

A partir de allí se inició una instancia judicial en los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Dolores, contratando Ardú en sucesivas ocasiones a diversos abogados tanto de Lezama como de aquella ciudad para que ejercieran su defensa, los cuales, según manifiesta, no actuaron como él pretendía y por ende, sostiene que careció de una adecuada defensa.

De igual modo expresa su disconformidad con la intervención del Magistrado actuante, quien, según los dichos de Ardú, no se condujo con la imparcialidad que correspondía y finalmente resolvió que debía restituir la tenencia del inmueble al vendedor del mismo, abonando además la suma de $300.000.

Por todo lo expuesto el vecino lezamense denunciará penalmente tanto al Juez que intervino en la causa de que se trata como a sus ex letrados, haciendo saber que no está dispuesto a entregar su casa, por cuanto la adquirió con el sacrificio de su trabajo y es lo único que tiene para dejarle a sus hijos, máxime que, reafirma, cumplió al pie de la letra con todas sus obligaciones de pago y en consecuencia no reconoce deuda por tal concepto.

Con el propósito de exponer lo acontecido, Ardú grabó el siguiente video:

Cabe consignar que, de ser necesario, INFOZONA brindará el mismo espacio a quien o quienes se consideran con derecho a refutar lo expuesto por el señor Santiago Ardú en referencia al tema tratado.