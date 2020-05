Lezama: Extreman medidas por el avance del coronavirus en Chascomús

En virtud de los últimos acontecimientos que son de público conocimiento en el distrito de Chascomús, en horas de la mañana de hoy domingo, el Intendente municipal de Lezama, Arnaldo Harispe reunió al comité de Crisis local, a la vez que la Dirección del Hospital municipal y el Secretario de Salud hicieron lo propio con personal del establecimiento sanitario municipal.

Es muy importante continuar con el trabajo y las acciones que se vienen desarrollando, por eso no se va a permitir una mayor apertura comercial, pese a los pedidos de comerciantes.

Tampoco se van a permitir más días de salidas recreativas ni la pesca pese a la presión, porque aún no estamos en condiciones de avanzar más de lo ya que hemos flexibilizado, hasta que tengamos más claro lo que ocurre a nuestro alrededor, hicieron saber desde el municipio, la evolución de los contagios en la zona y el curso de la pandemia según las autoridades sanitarias.

A partir de mañana se exigirán:

Los vecinos que trabajan fuera del distrito de Lezama que pasen a informarse sobre las medidas de bioseguridad que se aplican.

Los proveedores externos: exhaustivo control como se viene haciendo hace 50 días, uso permanente de barbijos y medidas de seguridad.

Los comerciantes: Que mantengan las medidas de bioseguridad con los proveedores y con los clientes. Además deben exigirles a los proveedores que exiban la autorización que cada vez que ingresan y se sanitizan, otorga la Secretaria de Seguridad municipal.

Todos los que pretenden ingresar al radio urbano deberán exibin el correspondiente Certificado Único de Circulación (www.argentina.gob.ar o (permisotransito.mseg.gba.gov.ar)

No se permiten mudanzas desde otros distritos.

Se reitera que no se permite encuentros familiares o de amigos.

En cuanto a los servicios del hospital municipal, se debe asistir solo en caso de que sea urgente o estrictamente necesario. Si necesitas atención médica: de lunes a viernes de 08:00 a 17:00hs podés llamar al 2242-432538 o al 02241-536460, o presentarte en la puerta principal del edificio para recibir orientación. Todos los días, las 24hs, podés comunicarte al 107, al 2242-432149 o presentate en la guardia.

En tanto que la Municipalidad de Lezama como empleador de agentes que no viven en el distrito, evalua cada caso para otorgar o no licencias extraordinarias, pero las mismas deben ser otorgadas expresamente, no son automáticas (algunos agentes ya fueron notificados y se estudiará caso por caso).

Según el comportamiento de quienes salgan a hacer uso de la caminata recreativa, se analizará si se continuará con esta apertura o no.

Se continuará evaluando todo día a día y se seguirán tomando las decisiones que según cada etapa sean las más convenientes, afirmaron desde la comuna lezamense.