Lezama: Descontrol e incidentes en un predio habilitado para los jóvenes

Semanas pasadas el Municipio de Lezama, haciéndose eco del pedido de gran cantidad de jóvenes de esa ciudad bonaerense, autorizó el uso de un espacio físico aledaño al Campo Hípico local, dotándolo de baños químicos, iluminación y contenedores para residuos a efectos que dispongan de un sitio de esparcimiento.

Según refieren a INFOZONA, desde tal autorización, los encuentros de jóvenes se desarrollaron en armonía y sin que se registraran incidentes e incluso en la madrugada del primer día del nuevo año se reforzó la seguridad permitiendo el acceso al mismo, exclusivamente, a residentes en Lezama.

Lamentablemente el irracional accionar de un grupo minúsculo de jóvenes, ha puesto en riesgo la continuidad de tal autorización.

En la madrugada de este pasado domingo se produjo una tremenda pelea que terminó con uno de los jóvenes brutalmente golpeado, incluso recibió una patada en su cabeza. Este hecho no terminó en tragedia, porque algunos apelaron a la cordura y contuvieron a aquellos que estaban realmente fuera de sí y no paraban con la agresión.

Según trascendió, las autoridades comunales de Lezama evalúan dar marcha atrás con la autorización otorgada y reforzar las medidas de seguridad a partir del venidero fin de semana para evitar las denominadas “fiestas clandestinas”.

Este lunes no eran poco los jóvenes que, a la par de solidarizarse con el agredido, lamentaban lo ocurrido, por cuanto por culpa de unos pocos que iniciaron una gresca, podría derivarse en la pérdida del único sitio habilitado a tales fines, por cuanto los boliches están cerrados o aquellos bares que abren sus puertas lo hacen hasta las 3 A.M.

A la Redacción de INFOZONA hicieron llegar el siguiente mensaje:

“Somos un grupo de jóvenes de Lezama que todos los fines de semana concurrimos al Hípico a divertirnos, escuchar música y pasarla bien entre amigos. Nunca hubo quilombo. ¿Chicos chupando? Y si. como en todas partes. ¿O en otros pueblos no salen, se juntan y chupan?. Pero todos tranquilos. Este fin de semana se despelotó todo ya al final y se armó pelea entre 2 o 3. Muchos intentamos frenar todo mientras otros filmaban esos videos que se han viralizado y ya están por todas partes. Una lástima que por 2 o 3 boludos, se cierre el Hípico y ya no tengamos un lugar para juntarnos, aunque las juntadas van a seguir o algunos tal vez se vayan a pueblos vecinos con el peligro de ir y volver por la ruta. Ese video no representa a todos los pibes de Lezama y los medios que están hablando, antes tendrían que averiguar bien como fueron las cosas y no meternos a todos en la misma bolsa. Por los videos pueden identificarlos y directamente que les prohíban la entrada al Hípico, que no puedan volver y si vuelven que los metan en cana, pero una lástima que, los que nos portamos bien la ligamos por estos boludos”

Varios padres también han expresado su preocupación, además de lo ocurrido, por la decisión que pueda adoptar el Municipio con ese predio a partir de ahora, por cuanto manifiestan que, cuando sus hijos salían sabían que estaban allí, pero si se lo clausura ya no contarán con esa seguridad.

Sin dudas una pena que algunos no hayan sabido reconocer y aprovechar la disponibilidad de un lugar físico para reunirse y sus deplorables actitudes hayan echado a perder las buenas intenciones dispuestas en la autorización del predio.

Actualización

En la tarde de este lunes, desde el Municipio de Lezama hicieron saber que “….en vista de los sucesos ocurridos en el predio, que ya son de público conocimiento, y teniendo en cuenta que nos encontramos aún atravesando una pandemia, el Ejecutivo ha tomado la decisión de ponerle fin a la habilitación de este terreno para el uso que se le venía dando“.

Asimismo llamaron a la conciencia y a la responsabilidad de los y las jóvenes de Lezama, “esperamos que se entienda que por sobre todas las cosas se busca cuidar a cada ciudadano/a con cada medida establecida“, agregaron.