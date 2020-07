Lezama: Desestiman la denuncia de un Concejal a otro por robo de identidad

Este lunes 20 se tuvo conocimiento que la Justicia Penal de Dolores desestimó la denuncia que formulara días pasados el Presidente del Concejo Deliberante de Lezama, Profesor Diego Mongay (JxC) contra el Concejal del mismo distrito, Nicolás Hamacher (FdT) por la posible comisión del delito de usurpación de identidad, título y honores.

La Resolución judicial señala que se desestima la denuncia que diera origen a las actuaciones de que se trata, "por no encontrarnos ante un delito penal, debiendo en su caso, ocurrir ante el fuero que corresponda". Asimismo, se ordenó la extracción de una copia de la IPP para ser remitida al Juzgado Federal de Dolores para su conocimiento y demás efectos.

El propio Concejal Hamacher dio cuenta de la novedad, a través de sus redes sociales, publicando lo siguiente:

"Me acaban de informar que la denuncia que me hizo Diego Mongay hace 10 días fue desestimada. Lo había adelantado, estas operaciones mediocres no perduran y caen por su propio peso, cabe aclarar que ni siquiera fue necesario presentarme a la causa o designar un abogado defensor.

Quiero agradecer a todas y todos los vecinos que me apoyaron ayudándome a pasar el mal trago. Apelo a la racionalidad de la dirigencia política para que no se vuelva a utilizar al poder judicial con otros fines que no sean los de conocer la verdad y lo dejemos trabajar en asuntos de verdadera importancia. También apelo a la vigencia de los códigos políticos… Todo este asunto se podría haber evitado con un llamado telefónico", escribió el Concejal Hamacher.

En la Resolución Judicial se ordena que se notifique al Presidente del HCD de Lezama, Diego Mongay a través de la Comisaría de dicha ciudad lo dispuesto precedentemente, quien podrá solicitar la revisión de la desestimación ante el Fiscal General del Departamento Judicial de Dolores.

Recordamos que Mongay había referido que el pasado 16 de junio tomó conocimiento que en el acceso a la ciudad de Dolores, ubicado en calle Olavarría y Ruta 2 se presentó un sujeto pretendiendo ingresar a la misma y al negársele el acceso, se identificó como "Diego Mongay, Presidente del Honorable Concejo Deliberante de Lezama"

Señaló en su denuncia que teniendo en cuenta que no había viajado a Dolores en esa fecha, decidió asesorse legalmente y recurrir a la Justicia para que se investigue lo ocurrido.

Con los datos aportados por testigos del incidente - refirió Mongay- llegó a la conclusión que se trataba del Concejal del Frente de Todos de Lezama, Nicolás Hamacher, por ser la persona que presuntamente se apropió de su identidad y del cargo de Presidente del Honorable Concejo Deliberante de Lezama.

El Concejal denunciado, Nicolás Hamacher, expresó oportunamente que todo era una falacia en connivencia con el Intendente de Dolores Camilo Etchevarren.

Por su parte el denunciante, es decir el Presidente del Deliberativo lezamense, Diego Mongay, señaló que aún no ha sido notificado del desistimiento de su denuncia y por lo expuesto, hasta tanto no reciba tal notificación judicial no se va a expresar sobre el particular.

Refirió también el edil de Juntos por el Cambio que tiene la absoluta tranquilidad de no ser parte de ninguna "operación política" y de no haber inventado nada, habiendo adjuntado la pertinente prueba documental y testimonial a su denuncia.



Finalizó afirmando que se vio incriminado en un incidente que requiere aclaración porque su nombre y apellido figuran en una planilla de control del acceso al Distrito de Dolores con la patente del vehículo del denunciado.