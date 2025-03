Levantó a un joven que hacía dedo en la ruta y vivió una increíble experiencia paranormal

Un hombre vivió una increíble experiencia paranormal tras subir a su vehículo a un joven que hacía dedo en la ruta. El hecho ocurrió cerca de Arteaga, en la provincia de Santa Fe y rápidamente se viralizó tras ser compartido en redes sociales.

¿Qué ocurrió durante el viaje?

Pedro, el conductor que protagonizó esta historia, relató que vio a un joven vestido con un uniforme similar al de una escuela industrial y decidió acercarlo creyendo que iba a estudiar. Durante el viaje, conversaron y el joven le pidió que lo bajara en un cruce cercano al cementerio.

“Vinimos charlando, le pregunté si se bajaba en San José y me dijo que no, que él me iba a avisar. Me pidió que lo dejara en el cruce”, explicó Pedro. Sin embargo, cuando el joven bajó de la camioneta, ocurrió algo inexplicable.

Una señal inquietante: el olor a quemado

Inmediatamente después de que el joven se bajó, Pedro sintió un fuerte olor a quemado. “Yo ya vengo medio asustado porque siempre tengo problemas con los autos que se me queman, así que me bajé para ver si había algún cable quemado, pero estaba todo perfecto”, contó.

En su relato, Pedro resultó que en el mismo instante que se baja del vehículo el joven habia desaparecido: “Me bajo, miro y al chico no lo veo más en ningún lado”, expresó el conductor, quien se mostró desconcertado por la situación.

Lo más inquietante fue cuando revisó la alfombra del lado del acompañante y descubrió que estaba derretida con la forma exacta de los pies del joven. Sin embargo, al observar la tierra alrededor, no encontró rastros de pisadas que indicaran hacia dónde se había ido.

“Me encuentro con la alfombra de goma del lado del acompañante que estaba derretida con la forma de los pies del chico y entonces miro en la tierra para ver para dónde se fue esta persona y no había rastro de que se haya bajado de la camioneta, no se ven pisadas, no se ve nada… como si nadie se hubiese bajado”, relató Pedro con asombro.

Esta inquietante revelación hizo que el conductor corriera a la comisaría local para dar aviso de lo ocurrido, visiblemente alterado por la experiencia.

¿Un fantasma en la ruta?

El episodio dejó completamente atónito a Pedro, quien decidió acercarse a la policía para radicar una denuncia sobre lo ocurrido. “Obviamente que no estaba muy tranquilo, así que fui a la policía. Yo lo levanté creyendo que era un chico que iba a rendir examen, pero después me di cuenta que no llevaba libros ni nada”, expresó.

Lo más desconcertante fue descubrir que no había señales de que el joven hubiera caminado tras bajarse del auto. “No sé lo que traje arriba de la camioneta”, confesó, visiblemente conmocionado por la experiencia.

Un fenómeno que desconcierta a la comunidad

El caso de Pedro rápidamente se viralizó en redes sociales, donde generó debate y asombro entre los usuarios. Mientras algunos creen que fue una aparición paranormal relacionada con el cementerio cercano, otros sugieren que podría tratarse de una ilusión óptica o un fenómeno inexplicable.

Pedro concluyó su relato todavía impactado por lo vivido: “A la alfombra la quemó, la derritió. Él en el calzado debía haber tenido mucha irradiación, algo… no sé qué habrá sido. Ahora veremos qué tipo de cosa rara era eso que subí a mi camioneta”.

Este increíble episodio despierta inquietud y asombro entre quienes conocen la historia, dejando más preguntas que respuestas sobre lo que realmente ocurrió aquel día en la ruta.