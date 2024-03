Levantaron el programa de Dady Brieva en C5N y se desató el escándalo

Dady Brieva tuvo una inesperada salida de C5N y el último programa de “Peronismo Para Todos” no salió al aire. Si bien el conductor aseguró que su contrato terminaba en noviembre, Carlos Monti dio otra versión de los hechos.

Una decisión controvertida

El periodista de espectáculos aseguró que el canal “no quiere personajes tan extremistas ni dinosaurios. Quedaban un par de programas en diciembre, porque estuvieron las elecciones y antes el debate, pero no volvió y no se despidió“.

Monti remarcó: “El año que viene no se sabe qué va a pasar y hay muchos cambios en C5N que tienen que ver con el cambio político”.

El último programa de Dady Brieva salió al aire a comienzos de noviembre, ya que el 12 se realizaba el último debate presidencial y el 19 se llevó a cabo el balotaje.

En ese momento, el humorista reconoció: “Uno de los últimos programas. Porque la semana que viene hay debate, la otra las elecciones, y después… Libertad Para Todos no se puede llamar. Así que, por favor, que no sea el último programa, los conmino a todos a meter ahí su voto”.