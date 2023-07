Alfredo Leuco: "Cristina, Alberto y Massa son impresentables, no tienen vergüenza ni escrúpulos"

Alfredo Leuco hizo un fuerte editorial que se viralizó en las redes sociales, donde habló sin filtros sobre los tres grandes referentes actuales del oficialismo.

Sin piedad

El periodista arrancó diciendo: "Yo los llamo 'El triángulo de las Bermudas' porque por esa geometría oceánica se hundieron las esperanzas de millones de argentinos. Hablo de Alberto, Sergio Massa y de la reina Cristina, la condenada jefa de la corrupción más grande de la historia democrática".

Y agregó: "Sobre ese trípode de impresentables con récord de imagen negativa, se está montando un nuevo engaño electoral. Son los tres máximos responsables de haber dinamitado al país y se proponen como los ingenieros para reconstruirlo".





Leuco afirmó: "No tienen vergüenza. No tienen escrúpulos. Se creen que pueden mentir eternamente. En esta primera etapa teatralizan una falsa unidad. Se odian y se han dicho las cosas más terribles. Cristina ante su gente insulta siempre a Alberto e, incluso, le puso un apodo sobre un tema en el que prefiero no meterme por delicadeza".

Por otra parte, Alfredo recordó: "Cínicamente delirante, le dijo Alberto a Cristina por televisión en vivo y en directo. Pero por tuit ya había traspasado la línea del buen gusto, cuando escribió que su gobierno era psicótico y ella también actúa como una psicópata".

Y agregó: "Insisto con la aclaración: esto no lo estoy diciendo yo, un humilde cronista. Esto lo dijo el actual presidente de la Nación. ¿Fuerte no? Agresiones de alto calibre. Ese odio con el que se disparaban, hoy sigue vigente. Pero lo están tratando de ocultar. Confirman la frase de Borges. No los une el amor, sino el espanto".

