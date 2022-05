Leiva Joyas ofrece pequeños lingotes de oro ¿Cuánto salen y cómo comprar?

Leiva Joyas es una empresa familiar argentina dedicada hace más de 50 años a la compra y venta de oro. Este 2022, decidieron lanzar al mercado un atractivo producto para los inversiones; se trata de lingotes de oro de 24 kilates en presentaciones de 1, 5 y 10 gramos. Con la frase “Invertir es posible”, incentivando a la inversión en este preciado metal.

“En esta oportunidad presentamos lingotes de 1, 5 y 10 gramos. Decidimos realizar estos gramajes para que quien quiera adquirirlos pueda hacerlo desde pequeñas sumas de dinero. Así mismo, si en algún momento gustan venderlos, lo pueden hacer paulatinamente” cuentan desde la empresa.

¿Cuáles son los beneficios de comprar oro?

El oro es una de las materias primas más utilizadas a nivel mundial. A diferencia de las monedas virtuales, los metales son conocidos en todo el mundo y, en cada cultura, cuentan con una historia que los respalda.

Otro de los beneficios es que para comprar oro no debemos pagar impuestos ni tenemos asignada la cantidad mensual que podemos adquirir, además no depende de gobiernos, por lo tanto, su valor no se verá afectado por alguna crisis.

¿Cuánto salen los lingotes de oro?

Los lingotes de oro que ofrece la firma vienen en tres medidas y los precios son los siguientes:

Lingote de 24 kilates de 1 gramo: $13.731

Lingote de 24 kilates de 5 gramos: $68.665

Lingote de 24 kilates de 10 gramos: $137.331

¿Cómo comprar los lingotes de Leiva Joyas?

Si queres adquirir los lingotes de oro de Leiva Joyas, podes ingresar a su tienda online y descubrir el catálogo completo o acercarte a su local ubicado en Avenida Corrientes 2813 y recibir asesoramiento personalizado según tus objetivos.

Al adquirir oro en Leiva Joyas, el packaging que compaña al lingote llega con un certificado de garantía que asegura la calidad del metal. Además, en el mismo se pueden leer la pureza y el peso del producto.

Desde la joyería señalan que es un muy buen momento para comprar oro ya que es el único activo que conserva su valor aún en momentos de crisis, e incluso aumenta en tiempos donde muchas inversiones caen.