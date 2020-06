Legisladores del interior dicen que el traslado de pacientes “es la puerta de ingreso al Covid-19”

Luego que desde el entorno del gobernador Axel Kicillof dejaran trascender la posibilidad del traslado de pacientes con coronavirus del Conurbano bonaerense hacia el interior, desde el bloque de Cambiemos salieron a manifestar su rechazo y adelantaron que “es la puerta de ingreso de Covid-19 a los municipios”.

El senador de la Coalición Cívica Andrés De Leo sostuvo que “evidentemente va ser una medida muy discutida, es una decisión que tomará el Gobierno de la provincia, pero indudablemente va a generar mucha resistencia entre los vecinos del interior”.

En rigor, quien volvió a poner el tema en agenda, quizás abriendo el paraguas ante una posible tormenta, fue el intendente Héctor Gay. "Leí que Bahía Blanca era la ciudad del interior mejor preparada, lo cual nos pone contentos porque es así, pero si el sistema tiene que ser solidario habrá que tomar las precauciones”, advirtió.

Al respaldo del jefe Comunal salió su legislador, De Leo, al asegurar que “es algo que se está hablando por debajo, todavía no hay anda oficial”. “Evidentemente estamos ante una amenaza de desborde porque no ha habido un manejo de los recursos, fuimos de una etapa muy dura a un relajamiento que iba a ser natural porque es muy difícil sostener medidas tan extremas”, sentenció.

Según pudo saber este medio, hasta el momento, la Provincia se comunicó con varios intendentes que se encuentran en fase 5 para evaluar la capacidad de los hospitales. Las intenciones a priori serian derivar infectados de coronavirus de cada región sanitaria, no así del Conurbano.

“Nosotros anticipamos que íbamos a llegar al invierno sin la debida preparación no solo sanitaria sino también económica. Hicimos un enorme esfuerzo antes de que la guerra se desate en las trincheras y ahora que hay que librar la batalla, la sociedad esta absolutamente desgastada”, enfatizó el senador.

En este sentido, el “lilito” amplió que “inicialmente se generó un miedo muy grande en la sociedad que después iba ser difícil de sostener”. “Al Gobierno le gustó la cuarentena porque tuvo desde un primer momento una centralidad política muy importante desviando la atención de otros problemas que venía teniendo la Argentina; como la falta de un plan económico”, consideró.

En la misma sintonía, desde la diputada de Juntos por el Cambio por la Cuarta sección electoral María Laura Ricchini aseguró que “es un tema que nos preocupa mucho porque en Junín venimos haciendo un trabajo muy importante desde el primer día de la cuarentena con una mesa de crisis, evaluando cada paso que se da para proteger a los vecinos”.

“Y ahora quieren enviar gente a nuestra ciudad. Los hospitales son un foco de contagio muy importante y puede pasar que sea la puerta de ingreso del virus a los municipios. Entendemos que el sistema de salud es provincial, pero el hospital debe estar para asistir a la región sanitaria”, analizó.

Para la legisladora juninense, el Ejecutivo tuvo el tiempo necesario para prepararse y deberían tener las condiciones necesarias para poder tratar a todas las personas. Incluso, el discurso del oficialismo giró en torno a la necesidad de sumar camas, pero aparénteme los esfuerzos no habrían alcanzado en las vísperas del famoso pico.

“Realmente nos preocupa que no se hayan preparado como se debía y que estén pensando en enviar personas contagiadas a diferentes hospitales de la provincia. Entendemos que el sistema de salud es único, pero debemos tener en cuenta que muchos de los contagios generalmente se dan en las instituciones sanitarias. Es un riesgo para todas las ciudades”, remarcó Ricchini.

Por último, y a modo de ejemplo, la diputada contó que una de las carpas del Higa que la Provincia había apostado en la localidad comandada por Pablo Petrecca “será desarmada porque no está en condiciones”. “Se decía que iba a tener capacidad para 100 personas y ahora nos encontramos que no tiene calefacción, baño, ni piso y los techos son de lona, por ende, se tiene que sacar porque claramente no está en condiciones de recibir personas”, explicó.

Según informaron los medios locales, la carpa armada en el mes de abril con la ayuda del Grupo de Artillería 10 y de cientos de vecinos de la localidad, no podrá ponerse en uso de acuerdo a los protocolos vigentes. "No es apta por el tipo de lona y por el tamaño, para albergar a 100 personas con este tipo de enfermedades”, dijeron.