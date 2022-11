Leandro Santoro confesó que está distanciado de Alberto Fernández

El Diputado Nacional, Leandro Santoro, confirmó ayer que mantiene un distanciamiento con el Presidente de la Nación, Alberto Fernández. El referente del Frente de Todos dijo que "desde hace cuatro meses que no habla" con su amigo y Titular del Ejecutivo Nacional.

Santoro definió su estado de ánimo y señaló que se encuentra "dolido" por la actitud de Fernández. Una de las razones de ese distanciamiento es que nunca supo la razón por la cual no pensaron en Él para ser integrante del Gabinete Nacional.

"Pensé que iba a ser Viceministro y no me llamaron", argumentó Santoro. "Capaz que tiene mil cosas. Si le escribo ahora y le insisto seguro me contesta, tampoco quiero romper las pelotas", lanzó el Diputado.

Santoro habló de su larga relación con El Presidente

"Yo era amigo de él cuando estaba enfrente de nuestro espacio político, siendo candidato de Cristina Yo y Él Jefe de Campaña de Randazzo en 2017. Nos juntábamos, yo diciéndole que no se qué ve en Randazzo, no por el flaco, sino porque con Cristina candidata se acabó la discusión", manifestó Santoro.

“Cuando Él recompone su relación con Cristina, me puse muy contento porque era un tipo que le iba a aportar mucho al proyecto. Me imaginaba que Él iba a ser su jefe de Gabinete. Nunca me imagine la jugada de ir Vicepresidenta de Alberto Presidente”, continuó el Diputado.

Finalmente, Santoro, contó que "Faltando 15 días para que Alberto asuma, me dejó de llamar". Tras esto, manifestó su descontento y la sensación de vacío que tuvo ante la falta de ofrecimientos para cargo alguno: "Yo pensé que iba a ser Viceministro y no me llamaron", señaló.