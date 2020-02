Faltando muy poco para que el reconocido cantante de trap "Duki" termine su show en la Fiesta de la Confluencia en Neuquén, desde el público voló una piedra al escenario, donde además del trapero se encontraba un nene interpretando una de las canciones.

Luego del violento episodio el artista decidió dar por terminada su presentación en Neuquén. Ante miles de fánaticos que disfrutaban de la noche inaugural del evento a orillas del río.

"Me voy a bajar, mirá el tamaño del cascote que me tiraron", dijo y mostró la piedra que tenía en su mano. "Yo no voy a apoyar esto, se están matando entre ustedes, nos estamos matando entre nosotros", agregó. , dijo el cantante de trap luego de la agresión y se bajó del escenario.