Le robaron la bicicleta a una intendenta, publicó el hecho en redes y recibió un irónico comentario

A la intendenta de Allen (Río Negro) le robaron la bicicleta, publicó el hecho en las redes sociales y recibió un irónico comentario de un vecino vía Facebook.

Liliana Martín es la intendente de la ciudad de Allen, provincia de Río Negro. Contó vía redes sociales que había sido víctima del robo de una bicicleta, la cual compartió la foto (valuada entre los $75.000 y $80.000) pidiendo la colaboración de la comunidad para recuperarla.

“Me robaron la bicicleta, si alguien tiene datos le agradecería me hagan saber. Tengo los papeles, obviamente”, expresaba el posteo de la intendenta rionegrina en su cuenta oficial.

Minutos más tarde, un vecino comentó la publicación y le dijo que la estaban ofreciendo en un barrio de la ciudad: “Te ruego que me pases por privado datos o tu celular y te llamo. Gracias”, fue el pedido de la intendenta, sin saber que la historia tomaría un giro inesperado.

“La venden en $2500. ¿Se acuerda de los reclamos porque me secuestraron el auto con el baúl lleno de herramientas y me las robaron en el municipio y me dijo que usted no se podía meter?, bueno yo tampoco y ojalá la encuentre. En la vida todo se paga“, respondió Pablo Daniel Artal, vecino de la ciudad.