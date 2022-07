Le rechazaron el saludo a Mauricio Macri: “Acá no sos bienvenido, yo no te doy la mano”

El ex presidente Mauricio Macri, volvió a realizar recorridas por el conurbano bonaerense y fue rechazado por algunos vecinos. “Acá no sos bienvenido, yo no te doy la mano”, señaló un canillita de brazos cruzados.

Quienes presenciaron el momento, minimizaron la situación explicando que fue un caso aislado en comparación con lo que fue la recorrida.

El mismo Mauricio Macri restó importancia a esta respuesta y se limitó a contestar con unas palmadas sobre su hombro: “Lo lamento por vos”, apuntó el expresidente.

El hecho se dio en el centro de la localidad de Ituzaingó, donde Macri caminó durante casi diez cuadras junto a varios dirigentes. Según indicaron fuentes cercanas al expresidente, la reacción generalizada de los vecinos fue positiva. “Él estaba sorprendido por el afecto en el recibimiento”, señalaron.

En este contexto, detallaron que el expresidente se mostró “muy preocupado por la situación de la gente”. “La gente salía de los comercios para decirle que vuelva, que no le alcanza el sueldo para llegar a fin de mes”, y advirtieron: “Fuimos a un lugar donde uno no tiene territorio, porque es un lugar de kirchnerismo duro”.

El video se viralizó en las redes sociales y el dirigente que acompañó al expresidente lanzó su respuesta: “LA única verdad es la realidad y adjuntó un video de varios encuentros con vecinos de Ituzaingó.

En el compilado se puede ver testimonios como: “Volvería a votarte con mucho gusto”, “Volvé por favor”, “Te re necesitamos”, y “Por favor volvé que me estoy fundiendo”, fueron algunas de las frases que le dijeron al expresidente.