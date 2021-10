Le pegó a su ex pareja y se escondió en una bolsa de nylon para que no lo atrapen: lo detuvieron

Un sujeto le pegó a su ex pareja y se escondió en una bolsa de nylon para que no lo atrapen, pero los efectivos policiales lo encontraron y lo detuvieron.

Alrededor de las 06:15 horas de este domingo una mujer llamó al 911 alertando que había sido víctima de violencia de género en su vivienda del barrio costero Stella Maris de Mar del Plata.

La denunciante le informó a la policía que fue golpeada por su ex novio, quien no debería acercarse a su casa por tener una restricción perimetral, y los agentes comenzaron a buscarlo por la zona. Sin embargo, fue encontraron en el patio de su ex pareja escondido dentro de una bolsa de nylon.

El atacante fue identificado como Pablo Díaz y lo trasladaron a la comisaría 3° de Mar del Plata. Por otra parte, la mujer, de 34 años, fue trasladada a la Comisaría de la Mujer para realizar la denuncia por lesiones agravadas y desobediencia judicial por parte de Díaz.