Le mataron su hijo en un asalto, y le “agradeció” a Alberto y Cristina por haber “liberado” al asesino

El padre de un kiosquero asesinado en un asalto le “agradeció” a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner por haber “liberado” al asesino de su hijo. El sujeto había salido de la cárcel en 2020 tras cumplir una condena de cinco años.

“Nunca pensé que me iba a pasar esto. Me arruinaron la familia. Nunca más puedo vivir tranquilo. Quiero agradecer a Alberto y Cristina, que largan chorros, a todos los asesinos, a los matones, a matar gente buena en la calle. Gracias Alberto y gracias Cristina. Y gracias Guillermo Moreno”, declaró Pedro Sabo, padre del kiosquero de 48 años asesinado de un tiro en la cabeza el domingo en Ramos Mejía, partido de La Matanza.

“Los tienen guardados acá en la comisaría de Ramos porque los están cuidando para que la gente no les haga nada. Al que mata hay que matarlo, pena de muerte a los delincuentes”, continuó; y agregó: “Quisiera cortarle las manos a quien vote por Alberto y por Cristina. Porque nunca les pasó nada seguramente. Yo no pensé que me iba a pasar esto. Me arruinaron toda la familia, nunca más voy a vivir tranquilo”.

Roberto Sabo, de 48 años, padre de mellizos de 16, fue asesinado por delincuentes cuando atendía su kiosco ubicado a tres cuadras de la comisaría 2°, donde se encuentran alojados los dos detenidos. Uno de ellos es Leandro Daniel Suárez, de 29 años, es el principal sospechoso de ser el autor material de hecho, quién salió de la cárcel durante la pandemia en 2020. En cambio, su cómplice de 15 años, que reside en Fuerte Apache, fue remitida a una UFI de Responsabilidad Juvenil.