Moratoria Previsional: Las mujeres que no tengan 30 años de aportes ya no podrán jubilarse

Las Mujeres que no tengan 30 años de aportes ya no podrán jubilarse debido a que por falta de quorum el Plan de Pago de Deuda Previsional no se pudo tratar en el Congreso. El Proyecto Legislativo impulsado por ANSES no obtuvo quorum en la sesión de la semana pasada.

Como consecuencia de no poder tratar el tema en sesión, el Gobierno, incluyó esa iniciativa en las extraordinarias, previstas para la segunda quincena de este mes.

El 31 de diciembre venció el plazo para poder jubilarse sin contar con los 30 años necesarios para acceder al haber previsional. En consecuencia, desde el 1° de enero del 2023, 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 varones próximos a cumplir la edad jubilatoria, ya no cuentan con ese beneficio.

Hasta tanto no se sancione el Plan de Pago, las mujeres deben esperar hasta los 65 años para acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor. Esta equivale al 80% del salario mínimo, unos $40 mil pesos.

De aprobarse en extraordinarias, el Plan de Pago de Deuda Previsional regiría por dos años y permitiría saldar la deuda de aportes en hasta 120 cuotas. Las mismas se descontarían de manera directa del haber jubilatorio que le corresponda.