Las claves de la deuda de más de u$s3.000 millones en la Provincia de Buenos Aires

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó hoy el proyecto de ley de Financiamiento impulsado por el gobernador Axel Kicillof, que contempla la emisión de deuda por más de u$s3.000 millones. La votación, que se desarrolló en la madrugada, finalizó con éxito tras intensas negociaciones entre el oficialismo y la oposición.

Detalles de la votación en la Legislatura

La sesión se desarrolló inicialmente en la Cámara de Diputados y culminó en el Senado cerca de las 4 de la mañana. El oficialismo logró reunir los dos tercios necesarios para habilitar la aprobación, con 88 diputados presentes sobre un total de 92. Algunas ausencias estratégicas facilitaron que el peronismo alcanzara la mayoría requerida.

Las negociaciones se intensificaron en el último tramo, culminando con un acuerdo que incluye reformas en la carta orgánica del Banco Provincia, el cual pasará de ocho a nueve directores, y la creación de un consejo de directores asociados.

Claves del proyecto de deuda

El proyecto sancionado por Kicillof contiene varios puntos destacados:

Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal : destinado a los 135 municipios, que podrá alcanzar hasta $350.000 millones , condicionado a la colocación completa de la deuda solicitada.

: destinado a los 135 municipios, que podrá alcanzar hasta , condicionado a la colocación completa de la deuda solicitada. Coeficiente Único de Distribución (CUD) : se destinará el 70% del fondo a los municipios de acuerdo al CUD, mientras que el 30% financiará programas provinciales.

: se destinará el 70% del fondo a los municipios de acuerdo al CUD, mientras que el 30% financiará programas provinciales. Condonación de deudas de COVID : la ley incluye la condonación de deudas municipales por los fondos COVID, un pedido generalizado de intendentes.

: la ley incluye la condonación de deudas municipales por los fondos COVID, un pedido generalizado de intendentes. Financiamiento y deuda : se habilitarán operaciones por hasta u$s3.635 millones , incluyendo la emisión de Letras del Tesoro y la autorización a entidades para endeudarse.

: se habilitarán operaciones por hasta , incluyendo la emisión de Letras del Tesoro y la autorización a entidades para endeudarse. Reactivación de obra pública : los recursos se usarán para reactivar obras paralizadas y cubrir áreas afectadas por el déficit.

: los recursos se usarán para reactivar obras paralizadas y cubrir áreas afectadas por el déficit. Justificación del Gobierno: el oficialismo argumenta que la deuda es imprescindible para afrontar vencimientos de aproximadamente u$s2.500 millones heredados de la administración anterior.

Consultoras especializadas advierten que, a pesar del alivio que puede proporcionar a los municipios, el excesivo endeudamiento se mantiene como un tema crítico. La provincia tiene la mayor carga de deuda del país, que representa el 90% de sus ingresos.

Se estima un aumento del 3% real en las transferencias a los municipios para diciembre, aunque el riesgo financiero persiste a causa del elevado stock de deuda acumulado.